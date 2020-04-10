ГБР предъявило экс-депутату Чорновол подозрение в убийстве

Новости Украины:ГБР предъявило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.

Народный депутат Украины VIII созыва Татьяна Черновол уведомлена о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований… уведомили о подозрении народного депутата Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершении по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении ГБР, размещенном на сайте ведомства в пятницу.

В Бюро не называют имени и фамилии уведомленного о подозрении народного депутата VIII созыва. Вместе с тем, ранее в пятницу народный депутат от ЕС Николай Княжицкий сообщил, что с отрудники ГБР проводят обыск дома Черновол по делу Майдана. Позже и сама Черновол опубликовала на своей странице в соцсети Фейсбук фотографии с определением суда, разрешающим провести обыски по месту ее жительства.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении ГБР.

В Бюро информируют, что в пятницу следователи ГБР провели обыски по месту жительства подозреваемой. "В ходе обысков изъяты вещи, которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны", - говорится в сообщении.

По информации ГБР, процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области.

Напомним, известная украинская журналистка Татьяна Чорновол была активной участницей Революции достоинства. 25 декабря 2013 года ее жестоко избили на автодороге в районе Борисполя. Чорновол заявила, что избиение было организовано тогдашней властью.

В 2014 году она вошла в первую пятерку избирательного списка партии "Народный фронт" и стала депутатом Верховной Рады восьмого созыва.