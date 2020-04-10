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Порошенко: Обыски у Черновол - это ужасный символ реванша

Порошенко: Обыски у Черновол - это ужасный символ реванша
14:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал обыски ГБР у бывшего нардепа Татьяны Черновол реваншем "антимайдана".

Обыски, которые в пятницу утром следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, являются символом реванша "антимайдана", отмечает пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте "Европейской солидарности", политик призвал действующую украинскую власть, в частности, президента "остановить этот беспредел, который дискредитирует Украину в глазах всего мира".

"Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу "антимайдана". Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана", - подчеркнул Порошенко.

"Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции", - отметил политик.

Он сообщил, что по его информации это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. "Начиная от суда, который это рассматривал - это печально известный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом за подписями бывшего адвоката Януковича", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, в пятницу утром сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол, где она проживает с двумя детьми.

Позже в ГБР сообщили, что уведомили нардепа VIII созыва о подозрении в руководстве поджогом офиса одной из политических партий в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек. По данным Бюро, утром были проведены обыски по месту ее жительства.

"По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в котором находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса", - говорится в сообщении ГБР.

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Петр Порошенко, ГБР, Татьяна Черновол, Антимайдан.
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