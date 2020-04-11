Итоги дня 10 апреля: ситуация с COVID-19 и дело против Черновол

1 Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля По состоянию на утро 10 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 603 тыс. 195 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 95 тыс. 756 человек, поправились 355 тысяч. В Украине зафиксировано уже 2203 случая заболевания COVID-19, из них 69 – летальных, выздоровели после коронавируса 61 человек. Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

3 Дистанционная больница На базе всеукраинской системы "Поликлиника без очередей" внедрена функция онлайн-консультации, что позволяет врачам консультировать пациентов дистанционно.

4 Совет по экономразвитию Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 10 апреля провел первое учредительное заседание Совета по вопросам экономического развития Украины, сообщает "Урядовый портал".

5 Зеленский и Конте Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил искреннюю солидарность Украины с итальянским народом, который сейчас проходит через сложные испытания в связи с пандемией коронавируса.

6 Кулеба и посол США Временный поверенный в делах США Кристина Квин и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили весь спектр сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с COVID-19.

9 UFC 249 Президент промоушена Дана Уайт объявил, что турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, отменен из-за COVID-2019.

10 Бестселлер от Коби Книга легенды НБА Коби Брайанта возглавит рейтинг бестселлеров The News York Times.