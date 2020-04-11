Итоги дня 10 апреля: ситуация с COVID-19 и дело против Черновол

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
По состоянию на утро 10 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 603 тыс. 195 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 95 тыс. 756 человек, поправились 355 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 2203 случая заболевания COVID-19, из них 69 – летальных, выздоровели после коронавируса 61 человек.
Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.
Дело против Черновол
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.
ГБР предъявило бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.
Обыски, которые в пятницу утром следователи Государственного бюро расследований (ГБР) провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, являются символом реванша "антимайдана", отмечает пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Народный депутат VIII созыва (2014-2019) Татьяна Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.
Дистанционная больница
На базе всеукраинской системы "Поликлиника без очередей" внедрена функция онлайн-консультации, что позволяет врачам консультировать пациентов дистанционно.
Совет по экономразвитию
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 10 апреля провел первое учредительное заседание Совета по вопросам экономического развития Украины, сообщает "Урядовый портал".
Зеленский и Конте
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил искреннюю солидарность Украины с итальянским народом, который сейчас проходит через сложные испытания в связи с пандемией коронавируса.
Кулеба и посол США
Временный поверенный в делах США Кристина Квин и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили весь спектр сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с COVID-19.
Заседание Рады
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента.
Сериал о трудоустройстве
На образовательной платформе "Дія.Цифрова освіта" запускают новый сериал "Трудоустройство и профессиональное развитие независимо от возраста".
UFC 249
Президент промоушена Дана Уайт объявил, что турнир UFC 249, который должен был пройти 18 апреля, отменен из-за COVID-2019.
Бестселлер от Коби
Книга легенды НБА Коби Брайанта возглавит рейтинг бестселлеров The News York Times.
Переход в чемпионат Италии
Скауты Наполи считают, что два защитника киевского Динамо подошли бы неаполитанскому клубу, а именно – Виталий Миколенко и Денис Попов.
Михайлюк и гражданство США
Атакующий защитник Детройта украинец Святослав Михайлюк рассказал, что нужно для достижения успеха, а также объяснил, в каком случае может получить гражданство США.
Помощь с COVID-19
Любимица миллионов телезрителей Опра Уинфри решила также приобщиться к этому процессу и заявила, что отдаст 10 миллионов долларов на борьбу со смертельным вирусом.
Певица Холзи присоединилась к числу знаменитостей, сделавших крупные пожертвования для борьбы с коронавирусом. Недавно она достала 100 тысяч масок и отправила их сотрудникам четырех больниц в Калифорнии.
Благое дело
Барбадосская певица пожертвовала еще одну большую сумму во время пандемии коронавируса.
Популярность Disney+
Число платных подписчиков нового потокового сервиса Disney+ превысило 50 миллионов.