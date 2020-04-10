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Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника

Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника

Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника
19:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:За неделю до Великого праздника Пасхи наступает Вербное воскресенье, за которым последует Страстная седмица.

Этот праздник в православном календаре относится к переходящим и не имеет четко установленной даты. Отмечается Вербное воскресенье каждый год за неделю до Светлой Пасхи - в 2020 году дата Вербного воскресенья 12 апреля.

Согласно Евангелию, праздник установлен в честь Иисуса Христа, прибывшего в Иерусалим. Люди, приветствуя Спасителя, снимали с себя верхние одежды и бросали их под ноги, устилая ими дорогу. То тут, то там мелькали зеленые ветви финиковых пальм - так обычно приветствовали царей и победителей. У нас пальмы никогда не росли, вот и получилось, что пальмовую ветвь заменили вербой. Отсюда и пошло название - Вербное воскресение.

К Вербному воскресенью православные освящают веточки вербы, украшают ими свои дома, составляют букеты. Освященную вербу принято ставить около икон, а когда праздник пройдет, класть ее за икону. Там она будет лежать весь год - до следующего Вербного воскресения.

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Традиции и обычаи Вербного воскресенья

Накануне праздника верующие срезают на ближайшей вербе веточки и несут их в церковь, где освящают во время всенощной службы. Люди верят, что освященные веточки вербы обладали волшебной силой: избавляют от болезней, порчи и сглаза, а дом - от пожаров и наводнений.

В Вербное воскресенье издавна сохранилась традиция: чтобы быть здоровыми, люди хлещут друг друга ветками вербы со словами: "Верба красна, бей до слез, будь здоров!"

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Хозяйки, готовя праздничный стол на Вербное воскресенье, запекали вербные "сережки" в хлеб - для защиты. Также готовили маленькие булочки или печенья в форме вербных почек, кормили ими членов семьи и домашних животных, оберегая таким образом от болезней и других напастей. В одну из булочек клали монету. Кому достанется - тот будет счастлив в грядущем году. Для девушки это предвещало скорое выгодное и счастливое замужество.

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Согласно поверьям, воткнутая в землю освященная ветка вербы оберегает урожай, брошенная в огонь - укрощает пламя, брошенная против ветра - прогоняет бурю. В случае града ветви свяченой вербы выбрасывали на улицу. Верили, что таким образом можно утихомирить стихию. Если человек хочет стать более решительным и смелым, то он должен в воскресное праздничное утро вбить в стену дома колышек из вербы. Средство это если и не превратит в отважного храбреца, то, во всяком случае, избавит от робости.

Несмотря на торжественность праздника, Вербное воскресенье считается трагической датой. Люди ликуют в ожидании победы Иисуса над врагом, но уже спустя несколько дней безумная толпа будет требовать распятия Мессии. Господь все-таки одержал победу над Тьмой ценой жизни собственного Сына, который искупил грехи человечества. И каждый, кто примет данную жертву, получит жизнь вечную - о чем свидетельствует праздник Вербное воскресенье.

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Праздник, История, Обычаи, Традиции, Приметы, Обряды, 12 апреля, Праздники в апреле, Пасха 2020, Вербное воскресенье 2020.
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