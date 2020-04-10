Украина поможет ВОЗ в поиске лекарства от COVID-19

Новости Украины:По словам министра здравоохранения, Украина готова присоединиться к глобальным испытаний ВОЗ, чтобы помочь найти лекарство от коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины готово присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность" Всемирной организации здравоохранения, конечной целью которых является найти лекарство от коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на встрече с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Украина заинтересована в том, чтобы присоединиться к глобальным клиническим испытаниям "Солидарность", направленным на то, чтобы найти лекарство от заболевания, вызванного новым коронавирусом. Мы готовы изучить технические и технологические возможности присоединения к испытаниям и уже определили координаторов этого проекта со стороны министерства. Также нам интересны и другие направления взаимодействия, в частности по увеличению количества проведенных тестов на выявление COVID-19 ", - подчеркнул Степанов.

Как отметил глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, международное сообщество максимально настроено на помощь Украине, и ВОЗ готова реализовать вышеуказанные инициативы в кратчайшие сроки.

По словам министра здравоохранения, в условиях пандемии коронавируса между Украиной и ВОЗ существует немало направлений сотрудничества: от предоставления гуманитарной помощи до экспертных консультаций, проведения телемостов и обмена алгоритмами лечения.