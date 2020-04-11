Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Европы обусловит ночью в Украине заморозки; днем в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в субботу лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь.
Карта осадков 11 апреля / windy.com
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Карта ветров 11 апреля / windy.com
Прогноз погоды на субботу, 11 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +12...+14
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +11...+13
Ровно – +12...+14
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Суммы – +9...+11
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +10...+12
Луганск – +10...+12
Харьков – +9...+11
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5°, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 7-14° тепла, на Закарпатье до 18°.
В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была 24,6° в 2018г., самая низкая ночью -3,9° в 1954г.
Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua
В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.
В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.