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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье

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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
08:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Укргидрометцентре рассказали, что в Украине пока сохранятся ночные заморозки.

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Европы обусловит ночью в Украине заморозки; днем в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в субботу лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь.

Карта осадков 11 апреля / windy.com

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Карта ветров 11 апреля / windy.com

Прогноз погоды на субботу, 11 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +16...+18

  • Львов – +13...+15

  • Ивано-Франковск – +12...+14

  • Тернополь – +12...+14

  • Черновцы – +13...+15

  • Хмельницкий – +12...+14

  • Луцк – +11...+13

  • Ровно – +12...+14

  • Житомир – +11...+13

  • Винница – +12...+14

  • Одесса – +12...+14

  • Николаев – +13...+15

  • Херсон – +12...+14

  • Симферополь – +12...+14

  • Кропивницкий – +11...+13

  • Черкассы – +11...+13

  • Чернигов – +10...+12

  • Суммы – +9...+11

  • Полтава – +10...+12

  • Днепр – +11...+13

  • Запорожье – +12...+14

  • Донецк – +10...+12

  • Луганск – +10...+12

  • Харьков – +9...+11

  • Киев – +11...+13

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5°, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 7-14° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была 24,6° в 2018г., самая низкая ночью -3,9° в 1954г.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника

Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды, 12 апреля, 11 апреля.
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