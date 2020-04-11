Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье

Новости Украины:В Укргидрометцентре рассказали, что в Украине пока сохранятся ночные заморозки.

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Европы обусловит ночью в Украине заморозки; днем в поле повышенного атмосферного давления осадков не ожидается.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в субботу лишь в восточных и Запорожской областях ночью небольшой дождь.

Карта осадков 11 апреля / windy.com

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Карта ветров 11 апреля / windy.com

Прогноз погоды на субботу, 11 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +11...+13

Ровно – +12...+14

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Суммы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +10...+12

Луганск – +10...+12

Харьков – +9...+11

Киев – +11...+13

Прогноз погоды на 11 апреля, фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме юго-востока) заморозки 0-5°, в западных, Житомирской и Винницкой областях заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 7-14° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве - без осадков. Температура ночью 2-4° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 11-13° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 апреля самая высокая температура днем была 24,6° в 2018г., самая низкая ночью -3,9° в 1954г.

Прогноз погоды на 12 апреля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 12 апреля, погода в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью на почве и в воздухе (на юге только на почве) заморозки 0-5°, днем 9-14° тепла, в западных областях 13-18°.

В Киеве 12 апреля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем 11-13° тепла.