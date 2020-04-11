Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

Новости Украины:В среду, 11 апреля, на Руси чествовали самое любимое в народе дерево - березу.

По приметам на 11 апреля судили о погоде и об урожае. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского.

Святитель был рукоположен в стан епископа в период правления Константина Великого. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого возвел христианскую церковь.

11 апреля наши предки отмечали Брещенье – праздник березы. В народном календаре дата получила и другие названия:

День березы;

Марков день;

Иван-пустынник;

Кирилл.

11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

Береза – сугубо женское дерево, которое с давних пор наши предки почитали и любили.

Береза – дерево доброй силы, которое сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии. Энергия березы льётся ровным мягким и полновесным потоком. Однако своей энергетикой березка одаривает только тех людей, чья душа открыта для света. Дерево любит искренних и добрых людей. Приходить к нему лучше всего на рассвете.

Береза снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии.

С этим деревом связано немало примет:

Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.

Чтобы защитить жилище от молнии ветки березы складывали на чердаке.

Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.

Под порогом новой конюшни закапывали березовое полено, чтобы кони водились.

Сложенные на огороде березовые ветви отгоняют от капусты гусениц.

Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.

Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.

Если на березу повесить убитую змею, то пойдет дождь.

Погибшие девушки превращаются в березы.

Также 11 апреля в Украине отмечают большой церковный праздник — Лазареву субботу. Этот день принято вспоминать о чуде воскрешения Христом праведного Лазаря.

В этот день люди, которые соблюдают Великий пост, могут немного его послабить — сегодня можно использовать немного масла, есть горячую пищу, съесть немного рыбьей икры и даже выпить бокал красного вина.

Главная традиция на Лазареву субботу — это выломать веточки вербы, освятить их на вечерней службе в церкви и принести в дом.

Лазарева суббота – особый день, когда нельзя выполнять тяжелую работу. Это считается большим грехом. В то же время в этот день можно смело сеять горох, в народе верят, что так он даст двойной урожай.

Народные приметы:

Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.

Много сока на березе – к дождливому лету.

Если сначала опушается береза – жди сухого лета, если ольха – мокрого.

Сильный дождь – к урожаю овса.

Много лебедей – к теплой весне.

Чибис низко летает – к ясной и сухой погоде.

Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.

Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.

Галки стаями летают, или солнце за тучу садится – к дождю.

Сон с 10 на 11 апреля может сбыться на 3,7 или 10 день. Сновидение, увиденное днем 11 апреля, сулит слезы и переживания. Исполнится оно через 7-10 дней.

Люди, родившиеся 11 апреля – добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.