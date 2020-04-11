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Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

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Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
08:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В среду, 11 апреля, на Руси чествовали самое любимое в народе дерево - березу.

По приметам на 11 апреля судили о погоде и об урожае. В православии в этот день почитают священномученика Марка, епископа Арефусийского.

Святитель был рукоположен в стан епископа в период правления Константина Великого. Святой прославился ревностной борьбой с идолопоклонством и своими руками разрушил языческий храм, на месте которого возвел христианскую церковь.

11 апреля наши предки отмечали Брещенье – праздник березы. В народном календаре дата получила и другие названия:

  • День березы;

  • Марков день;

  • Иван-пустынник;

  • Кирилл.

11 апреля было принято посещать березовые рощи, обнимать стволы деревьев, прислушиваться к сокодвижению. Если сока много, то скоро окончательно потеплеет.

Береза – сугубо женское дерево, которое с давних пор наши предки почитали и любили.

Береза – дерево доброй силы, которое сохраняет и отдает животворную частицу солнечной энергии. Энергия березы льётся ровным мягким и полновесным потоком. Однако своей энергетикой березка одаривает только тех людей, чья душа открыта для света. Дерево любит искренних и добрых людей. Приходить к нему лучше всего на рассвете.

Береза снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии.

С этим деревом связано немало примет:

  • Береза, посаженная рядом с домом, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семью.

  • Чтобы защитить жилище от молнии ветки березы складывали на чердаке.

  • Для получения богатого урожая в поле втыкали березовые ветки.

  • Под порогом новой конюшни закапывали березовое полено, чтобы кони водились.

  • Сложенные на огороде березовые ветви отгоняют от капусты гусениц.

  • Если береза позеленела, то через 5-6 дней температура воздуха станет выше 10 градусов.

  • Через неделю после развертывания березовых листьев можно сажать картофель.

  • Если на березу повесить убитую змею, то пойдет дождь.

  • Погибшие девушки превращаются в березы.

Также 11 апреля в Украине отмечают большой церковный праздник — Лазареву субботу. Этот день принято вспоминать о чуде воскрешения Христом праведного Лазаря.

В этот день люди, которые соблюдают Великий пост, могут немного его послабить — сегодня можно использовать немного масла, есть горячую пищу, съесть немного рыбьей икры и даже выпить бокал красного вина.

Главная традиция на Лазареву субботу — это выломать веточки вербы, освятить их на вечерней службе в церкви и принести в дом.

Лазарева суббота – особый день, когда нельзя выполнять тяжелую работу. Это считается большим грехом. В то же время в этот день можно смело сеять горох, в народе верят, что так он даст двойной урожай.

Знаменательные события в истории: 11 апреля 2020 года

Народные приметы:

  • Какая погода 11 апреля, такой она будет и 11 октября.

  • Много сока на березе – к дождливому лету.

  • Если сначала опушается береза – жди сухого лета, если ольха – мокрого.

  • Сильный дождь – к урожаю овса.

  • Много лебедей – к теплой весне.

  • Чибис низко летает – к ясной и сухой погоде.

  • Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.

  • Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.

  • Галки стаями летают, или солнце за тучу садится – к дождю.

  • Сон с 10 на 11 апреля может сбыться на 3,7 или 10 день. Сновидение, увиденное днем 11 апреля, сулит слезы и переживания. Исполнится оно через 7-10 дней.

Люди, родившиеся 11 апреля – добры и покладисты. В качестве оберега им следует носить корунд и циркон.

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