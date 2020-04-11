Лазарева суббота: народные поверья и приметы на 11 апреля

Новости Украины:11 апреля в Украине отмечают большой церковный праздник - Лазареву субботу.

Лазаревой субботой называют субботу перед Вербным воскресеньем или праздником Входа Господня в Иерусалим. В этот день православная церковь вспоминает удивительное событие – совершенное Иисусом Христом чудесное воскрешение из мертвых праведного Лазаря.

В этот день люди, которые соблюдают Великий пост, могут немного его послабить — сегодня можно использовать немного масла, есть горячую пищу, съесть немного рыбьей икры и даже выпить бокал красного вина.

Главная традиция на Лазареву субботу — это выломать веточки вербы, освятить их на вечерней службе в церкви и принести в дом.

Верба также символизирует достаток и богатство. Веточки можно и не освящать. Главное, поставить их в доме. Чем больше веточек и почек, тем больше богатства будет в доме.

Верба также очищает жилище и его жильцов от негативной энергии, болезней и несчастья. На их место приходит здоровье, счастье и много-много света и позитива.

В этом году из-за карантина украинцы не смогут посетить богослужения, но могут помолиться дома.

По возможности следует находиться в радостном настроении, следить за тем, чтобы желания и мысли были чистыми.

Лазарева суббота – особый день, когда нельзя выполнять тяжелую работу. Это считается большим грехом. В то же время в этот день можно смело сеять горох, в народе верят, что так он даст двойной урожай.

В субботу накануне Вербного воскресенья не стоит посещать развлекательные мероприятия, а также запрещено ругаться или сквернословить, ведь вся негативная энергия возвращается обратно утроенной силой.

Что категорически нельзя делать в этот праздник Лазареву субботу:

грустить и унывать;

сквернословить, ругаться, браниться;

злословить и обижать людей;

переедать;

напиваться спиртными напитками;

работать, в том числе, прибираться, стирать, мыть, гладить и прочее;

заниматься рукоделием.

В Лазареву субботу люди издавна наблюдали, сколько уже распустившихся почек на вербе. Если в достатке – год будет не только урожайным, но и богатым на радостные события.

Считается, что для того, чтобы избавиться от материальных проблем, следует взять ветвь вербы в левую руку и прочесть молитву «Отче Наш». Затем правой рукой трижды перекреститься и попросить у Господа помощи в денежных делах.

Для девушек, стремящихся в текущем году выйти замуж, есть обряд. Так, нужно примерить свадебное платье, покрутиться в нем перед зеркалом и показаться родителям.