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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля
12:45 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 апреля.

Иоанн Лествичник

В православии в этот день почитают преподобного Иоанна Лествичника, автора богословского сочинения "Лествица райская", повествующего о ступенях восхождения монаха к нравственному совершенству.

По народному поверью, 12 апреля с самого утра и до поздней ночи домовой "бесится" и не узнает своих домашних. В этот день крестьяне боялись ходить по двору, а после заката запирали домашнюю скотину и птицу.

В честь Иоанна выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками. Каждое такое печенье отдавали члену семьи – считалось, что если съешь его, то будешь здоровым весь год.

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье является одним из 12 великих церковных праздников в году. Он отмечается за семь дней до Пасхи.12 апреля

В этот день Сын Божий вошел в Иерусалим, отсюда и другое название праздника - Вход Господень в Иерусалим.

Среди главных традиций - посещение церкви и освящение веточек вербы (правда, в условиях карантина это затруднительно). По поверью, они имеют особую силу - они могут защитить от болезней и укрепить здоровье. По окончанию службы, люди касаются друг друга "котиками", приговаривая: "Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат, как земля".

Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

С 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight).

В этот день удалось реализовать самые смелые решения не одного поколения ученых, и главным достижением стал успешный полёт первого космонавта - Юрия Гагарина. Именно этим весенним днём, 12 апреля 1961 года лётчиком Юрием Алексеевичем Гагариным на современном космическом корабле "Восток" был осуществлен первый орбитальный полет.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Вербное воскресенье, Всемирный день авиации и космонавтики, День космонавтики, 12 апреля, Иоанн Лествичник.
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