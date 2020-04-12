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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля
10:25 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 апреля.

Ипатий Чудотворец

Святой Ипатий, память которого почитается в этот день, был епископом города Гангры в Малой Азии. В 325 году он участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. Когда Ипатий возвращался домой, на него напали последователи раскольников. Они забили епископа кольями и камнями и сбросили в болото.

Существует предание, что среди нападавших была женщина. Она нанесла мученику смертельный удар камнем, но тотчас после этого потеряла рассудок и этим же камнем стала бить себя. Впоследствии она получила исцеление на могиле святого, тело которого жители города извлекли из болота и похоронили со всеми почестями. У его гробницы были явлены многие чудеса.

На Киевской Руси Ипатия почитали как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавлении семейства и об избавлении от бесплодия. Верили, что он мог остановить кровотечение у роженицы и приумножить материнское молоко. У Ипатия также просили об изгнании бесов и защите от домовых, которые в этот день куражатся и бесчинствуют.

В некоторых регионах этот праздник назывался Огнище. Огнищанка — женщина, родившаяся в этот день, — должна была отнести в поле тлеющие угли и развести там костер. Через него крестьяне проносили сохи и бороны, чтобы они исправно работали.

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Великий Понедельник (Начало страстной недели) у православных христиан

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста. Страстная неделя посвящена воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, Его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

По величию и важности совершавшихся событий каждый день Страстной седмицы именуется святым и великим. Эти освященные дни воспринимаются верующими как Божественный праздник, озаренный радостным сознанием полученного спасения через страдания и смерть Спасителя. Поэтому в эти святые дни не совершаются ни памяти святых, ни поминовения усопших, ни молебные пения. Как во все большие праздники, Церковь и в эти дни призывает верующих принять духовное участие в совершаемых богослужениях и стать причастниками священных воспоминаний.

С апостольских времен дни Страстной седмицы были в глубоком почитании у христиан. Верующие проводили Страстную седмицу в строжайшем воздержании, усердной молитве, в подвигах добродетели и милосердия. Все службы Страстной седмицы, отличающиеся глубиной благочестивых переживаний, созерцаний, особой умилительностью и продолжительностью, расположены так, что в них живо и постепенно воспроизводятся история страданий Спасителя, Его последние Божественные наставления. 

В первые три дня Страстной седмицы Церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в Крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет, прообразовавшего страдания Спасителя.

Всемирный день рок-н-ролла

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем и образом жизни.

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для праздника, произошло днем раньше: 12 апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал сингл "Rock Around The Clock", ставший знаковым в новом музыкальном направлении, которое быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов обществу и традициям.

В середине 20 века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Потрясений никто не хотел. Отражением общественных настроений была музыка того периода — спокойная и сентиментальная, со сладкоголосым вокалом. На официальном музыкальном Олимпе США продвигалась идея оградить культуру белых от дикой культуры черных и создать добропорядочный образ респектабельного американца.

Вербное воскресенье 12 апреля: история и традиции праздника

Наряду с официальной музыкой, в Америке жила и совсем другая — громкая, ритмичная, полная жизни — ритм-энд-блюз. Однажды вечером диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид взял на себя смелость "прокрутить" в эфире записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не шокировать "белую" публику, придумал ему другое название — "рок-н-ролл". Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем, независимо от цвета кожи.

Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного сленга имел ошеломительный успех.

День рождения троллейбуса

По традиции в этот праздник устраиваются парады машин, экскурсии, концерты и выступления. В день рождения троллейбуса стоит с благодарностью вспомнить его создателей и тех, благодаря кому этот транспорт каждый день выходит на маршруты.

История создания троллейбуса началась в 1880 году. Идея конструирования подобного транспорта принадлежит двум братьям Зименс, более знакомым публике как Сименс. Они работали над проектом одновременно. Вильгельм жил в Англии и трудился над статьей по этому вопросу. Вернер находился в Германии и на практике экспериментировал над созданием безрельсового транспорта. Через 2 года в Германии представили первый безрельсовый механический пассажирский транспорт.

Слово "троллейбус" возникло в английском языке. Дословно оно переводится как "трамвайный автобус". По внешнему виду первые модели напоминали вагоны трамваев. Некоторое время их так и называли – "безрельсовый трамвай".

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 11 апреля, Всемирный день рок-н-ролла, Начало страстной недели, Великий понедельник, Ипатий Чудотворец, День рождения троллейбуса.
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