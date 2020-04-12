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Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля
Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля

Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля

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Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля
07:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По приметам на 12 апреля судили о погоде на ближайшие дни.

Традиции на 12 апреля

Многие боялись в этот день и вечером ходить по двору, потому что домовой в ту пору бесится и не узнает своих домашних и готов свою избу сокрушить. По одному поверью, говорили, что у домового шкура старая сходит, вот ему и больно, по другому - считали, что он хочет жениться на ведьме. Так это или нет, нов этот день домовой бесится и куражится до первых петухов, а потому с заходом солнца запирали весь домашний скот и птиц. Иногда люди боялись даже подойти к окну, с нетерпением ожидая рассвета.

У домовых бывают жены и дети, дочери его очень красивы, но любовные связи с ними гибельны для смертных. Домовой сочувствует и семейной радости, и семейному горю. Он предвещает смерть хозяина дома тяжелыми вздохами и плачем. Когда умирает кто-либо из домочадцев, домовой воет ночью, выражая этим свою печаль. Перед каким-нибудь общим бедствием - чумой, войной, пожаром - домовые уходят из села и воют на выгонах.

Если идет нежданная беда - домовой возвещает о ее приближении стуками, ночными поездками, истомляющими лошадей, приказом сторожевым собакам рыть ямы среди двора и выть на всю деревню.

Желая предупредить хозяина о каком-нибудь несчастье, например о начале пожара или забравшемся воре, домовой толкает и будит хозяина. Домовой - идеальный хозяин: он смотрит за всем домом и двором, иногда даже лучше, чем сам хозяин, отстаивает семейные интересы, заботится об имуществе, охраняет скотину, надзирает за овином, огородом, конюшней, хлевом, амбарами, за домашней птицей, особенно за курами. Петушиного пения домовой, в противоположность всей остальной нечистой силе, не боится. Несмотря на свое доброжелательство, домовой любит проказить. Иногда становится злобным по отношению к хозяину. Дух этот своенравный: если домовой полюбит двор и скотину, то будет большой приплод скота ион будет всегда здоров и сыт, а если же нет, то не будет приплода на дворе, скот будет болеть.

Если домовой полюбит лошадь, то заплетает в гриве косы (путает волосы колтунами), которые, если хозяин их выстрижет, вскоре заплетутся вновь. Так же случается и с женщинами, у которых домовой заплетает косы во сне. Если женщина сострижет эту косу, то у нее начнет болеть голова, и вскоре домовой заплетает ей другую. Для того чтобы было счастье хозяевам и скотине, при переходе в новый дом существовал обычай зазывать домового с собой: кланялись тому месту, где был старый дом, до трех раз и при каждом поклоне говорили: "Батюшка домовой, пойдем со мной, я в новый дом - и ты со мной".

Когда семья разделялась на две, то вновь выделившийся хозяин зазывал из старого дома в новый своего домового: приходил на двор, на то место, где стояла скотина, которая ему давалась в надел, забирал эту скотину, кланялся тому месту до трех раз и при каждом поклоне говорил: "Батюшка домовой, иди со мной, ваш оставайся здесь". Когда приводили на двор вновь купленную скотину, то на все четыре угла двора кланялись и при каждом поклоне говорили: "Батюшка домовой, прими мою скотинушку, пой, корми, люби и жалуй". В этот день пекли в деревне специальное печенье в форме лесенки: по печенью полагалось каждому в доме. Считалось, что тот, кто съест такую "лесенку", будет здоров целый год.

Приметы и поверья

Средний срок наступления тяги вальдшнепов. Если вдруг тяга прекратилась, то скоро похолодает или выпадет снег.

Знаменательные события в истории: 12 апреля 2020 года

Черешня зацвела – пришло время сеять свеклу и кукурузу.

Сны с 11 на 12 апреля сбудутся через неделю. Сновидение, увиденное днем 12 апреля, предсказывает события ближайшего будущего. Никому не рассказывайте о том, что вам приснилось.

Людям, родившимся 12 апреля, следует носить амазонит.

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Праздник, Традиции, Приметы, Обряды, Домовой, 12 апреля, Иоанн Лествичник.
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