Dove сняла ролик в знак благодарности медработникам (Видео)

Новости Украины:Косметическая компания Dove записала ролик "Прекрасное Мужество" с лицами медиков.

Косметическая компания Dove создала ролик под названием "Прекрасное Мужество" (Courage is Beautiful) в знак благодарности медицинским работникам всего мира за их тяжелый труд во время пандемии.

Об этом сообщает Insider.

"Производитель средств личной гигиены Dove, известный акцией "Настоящая Красота", создал видеоролик, чтобы выразить благодарность врачам и медсестрам", - говорится в сообщении.

Представитель филиала компании Dove в США рассказал, что видео создали, чтобы люди смогли увидеть невероятно преданных делу работников отрасли здравоохранения на передовой борьбы с пандемией коронавируса и узнали об их будничных реалиях и ежедневных героических поступках.

"Ролик Courage is Beautiful показывает образы врачей, которые борются за нашу безопасность каждый день, демонстрируя самопожертвование и ставя своих пациентов и общество на первое место", — сказал представитель компании.

Напомним, согласно данным сайта Worldometer, по состоянию на утро 11 апреля в мире зафиксировано 1 700 378 подтвержденных случаев коронавируса. 102 755 человек умерли вследствие пандемии COVID-19, 376 548 человек выздоровели.