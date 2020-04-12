Ночные заморозки: чем "удивит" погода сегодня, 12 апреля

Новости Украины:Синоптики прогнозируют в Украине ночные заморозки, но комфортную температуру днем.

В ближайшие сутки холодный сухой воздух из Скандинавии обусловит в Украине ночные заморозки, а дневная температура будет довольно комфортной, сообщил Гидрометцентр.

В воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5°; температура днем 12-17 ° тепла, на западе местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 4-8° тепла.

Карта осадков 12 апреля / windy.com

В Киеве в воскресенье без осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-2°, температура днем 14-16 ° тепла.

Карта ветров 12 апреля / windy.com

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была +23,8 в 2015г., самая низкая ночью -2,9 в 1928г.

Прогноз погоды на Субботу, 12 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +18…+20, без осадков

Львов – +16…+18, без осадков

Ивано-Франковск – +17…+19, без осадков

Тернополь – +16…+18, без осадков

Черновцы – +17…+19, без осадков

Хмельницкий – +15…+17, без осадков

Луцк – +15…+17, без осадков

Ровно – +15…+17, без осадков

Житомир – +14…+16, без осадков

Винница – +14…+16, без осадков

Одесса – +15…+17, без осадков

Николаев – +15…+17, без осадков

Херсон – +14…+16, без осадков

Симферополь – +14…+16, без осадков

Кропивницкий – +14…+16, без осадков

Черкассы – +14…+16, без осадков

Чернигов – +12…+14, без осадков

Сумы – +11…+13, без осадков

Полтава – +13…+15, без осадков

Днепр – +14…+16, без осадков

Запорожье – +14…+16, без осадков

Донецк – +13…+15, без осадков

Луганск – +11…+13, без осадков

Харьков – +13…+15, без осадков

Киев – +14…+16, без осадков

Погода 12 апреля / meteo.gov.ua

В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях днём небольшой дождь.Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода 13 апреля / meteo.gov.ua

Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье заморозки 0-4°; температура днём 15-20° тепла, в западной части до 23°.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.