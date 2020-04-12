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Ночные заморозки: чем "удивит" погода сегодня, 12 апреля

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Ночные заморозки: чем "удивит" погода сегодня, 12 апреля
08:01 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:Синоптики прогнозируют в Украине ночные заморозки, но комфортную температуру днем.

В ближайшие сутки холодный сухой воздух из Скандинавии обусловит в Украине ночные заморозки, а дневная температура будет довольно комфортной, сообщил Гидрометцентр.

В воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5°; температура днем 12-17 ° тепла, на западе местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 4-8° тепла.

Карта осадков 12 апреля / windy.com

В Киеве в воскресенье без осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-2°, температура днем 14-16 ° тепла.

Карта ветров 12 апреля / windy.com 

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была +23,8 в 2015г., самая низкая ночью -2,9 в 1928г.

Прогноз погоды на Субботу, 12 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +18…+20, без осадков

  • Львов – +16…+18, без осадков

  • Ивано-Франковск – +17…+19, без осадков

  • Тернополь – +16…+18, без осадков

  • Черновцы – +17…+19, без осадков

  • Хмельницкий – +15…+17, без осадков

  • Луцк – +15…+17, без осадков

  • Ровно – +15…+17, без осадков

  • Житомир –  +14…+16, без осадков

  • Винница –  +14…+16, без осадков

  • Одесса – +15…+17, без осадков

  • Николаев – +15…+17, без осадков

  • Херсон – +14…+16, без осадков

  • Симферополь – +14…+16, без осадков

  • Кропивницкий – +14…+16, без осадков

  • Черкассы – +14…+16, без осадков

  • Чернигов – +12…+14, без осадков

  • Сумы – +11…+13, без осадков

  • Полтава – +13…+15, без осадков

  • Днепр – +14…+16, без осадков

  • Запорожье – +14…+16, без осадков

  • Донецк – +13…+15, без осадков

  • Луганск – +11…+13, без осадков

  • Харьков – +13…+15, без осадков

  • Киев – +14…+16, без осадков

 

Погода 12 апреля / meteo.gov.ua

В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях днём небольшой дождь.Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода 13 апреля / meteo.gov.ua 

Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье заморозки 0-4°; температура днём 15-20° тепла, в западной части до 23°.

Иоанн Лествичник: народные поверья и приметы на 12 апреля

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.

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