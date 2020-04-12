Ночные заморозки: чем "удивит" погода сегодня, 12 апреля

В ближайшие сутки холодный сухой воздух из Скандинавии обусловит в Украине ночные заморозки, а дневная температура будет довольно комфортной, сообщил Гидрометцентр.
В воскресенье без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5°; температура днем 12-17 ° тепла, на западе местами до 20°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 4-8° тепла.
Карта осадков 12 апреля / windy.com
В Киеве в воскресенье без осадков. Ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-2°, температура днем 14-16 ° тепла.
Карта ветров 12 апреля / windy.com
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 12 апреля самая высокая температура днем была +23,8 в 2015г., самая низкая ночью -2,9 в 1928г.
Прогноз погоды на Субботу, 12 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +18…+20, без осадков
Львов – +16…+18, без осадков
Ивано-Франковск – +17…+19, без осадков
Тернополь – +16…+18, без осадков
Черновцы – +17…+19, без осадков
Хмельницкий – +15…+17, без осадков
Луцк – +15…+17, без осадков
Ровно – +15…+17, без осадков
Житомир – +14…+16, без осадков
Винница – +14…+16, без осадков
Одесса – +15…+17, без осадков
Николаев – +15…+17, без осадков
Херсон – +14…+16, без осадков
Симферополь – +14…+16, без осадков
Кропивницкий – +14…+16, без осадков
Черкассы – +14…+16, без осадков
Чернигов – +12…+14, без осадков
Сумы – +11…+13, без осадков
Полтава – +13…+15, без осадков
Днепр – +14…+16, без осадков
Запорожье – +14…+16, без осадков
Донецк – +13…+15, без осадков
Луганск – +11…+13, без осадков
Харьков – +13…+15, без осадков
Киев – +14…+16, без осадков
Погода 12 апреля / meteo.gov.ua
В понедельник в Украине без осадков, лишь в северо-западных областях днём небольшой дождь.Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.
Погода 13 апреля / meteo.gov.ua
Температура ночью 1-6° тепла, на Левобережье заморозки 0-4°; температура днём 15-20° тепла, в западной части до 23°.
В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 17-19°.