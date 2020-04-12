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Ермак: Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики

Ермак: Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики
15:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ОПУ

Новости Украины:Глава ОПУ считает, что Украина должна возрождать ракетно-космическую промышленность.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики и должна возродить свою ракетно-космическую промышленность.

"Сегодня весь мир отмечает первый космический полет с участием человека. Украина сделала огромный вклад в развитие космонавтики. Именно Сергей Королев, который родился в Житомире, сконструировал первый пилотируемый космический аппарат, который вывел человека в космос. Украинские ракетоносители и сейчас вызывают восхищение у профессионального сообщества", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье по случаю Дня работников ракетно-космической отрасли.

"Я хотел бы, чтобы мы всегда хотели большего и ставили перед собой амбициозные задачи. Возрождение нашей ракетно-космической промышленности - именно такая задача", - считает Ермак.

Напомним: 

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Космическая отрасль, День космонавтики, Андрей Ермак.
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