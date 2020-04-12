Профессиональный праздник: В "Слуге народа" поздравили космонавтов

Новости Украины:В связи с наступившим праздником партия "СН" сегодня поздравила работников космической отрасти с их профессиональным праздником.

Политическая партия "Слуга народа" поздравила работников космической отрасли со Всемирным днем авиации и Днем сотрудника ракетно-космической отрасли.

Об этом говорится в Telegram-канале партии.

"За годы независимости в космос поднялось 165 ракет-носителей, разработанных в Украине.

Они вывели на орбиту 345 космических аппаратов. Легендарный Леонид Каденюк развернул украинский флаг в открытом космосе. У нас есть "Южмаш", КБ "Южное" в Днепре, другие заводы и предприятия по всей стране. Есть ракеты-носители, космические аппараты, а главное - талантливые ученые и научные сотрудники, сотрудники ракетно-космической отрасли, которыми очень гордимся. Сейчас, во Всемирный день авиации и космонавтики и день сотрудников ракетно-космической отрасли Украины, мы поздравляем каждого из вас", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.

В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.

89 украинцев выздоровели после COVID-19.