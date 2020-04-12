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Обсервация для украинцев: Криклий рассказал подробности

Обсервация для украинцев: Криклий рассказал подробности
23:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владислав Криклий заявил, что теперь обсервация включена в стоимость билета из-за границы.

Обсервация для граждан, которые возвращаются в Украину, автоматически включена в стоимость билета, а места обсервации здесь будет контролировать полиция.

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Мы как раз сейчас последнюю неделю разрабатываем сценарий о том, как будет проходить обсервация. И мы говорим только о том формате, что гражданин, заранее покупая билет, оплачивает так же и обсервацию, то есть она является обязательной, более того, он подписывает эту обязательную обсервацию. Затем при регистрации в стране, из которой он вылетает, тоже соглашается и подписывает обязательства собственноручно по соблюдению обсервации", - подчеркнул Криклий.

Он добавил, что дальше процесс координируют здесь, когда граждане прилетают в Украину.

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"Понятно, что термоскрининг, проверки стандартные, пограничная служба, таможенники и в сопровождении полиции их уже привозят в места обсервации. И на местах обсервации так же присутствуют полицейские, которые будут контролировать периметр, чтобы никто из тех, кто должен соблюдать обсервацию, не нарушал правила", - сказал министр.

Напоминаем, правительство в конце марта приняло решение об обязательности соблюдения режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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Карантин, Коронавирус, Владислав Криклий, Обсервація, Covid2020.
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