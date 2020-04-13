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В Киево-Печерской лавре назвали настоящую причину смерти монаха

В Киево-Печерской лавре назвали настоящую причину смерти монаха
05:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Настоящей причиной смерти монаха Киево-Печерской Лавры стала пневмония.

Причиной смерти насельника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрита Нектария стала пневмония.

Об этом сообщили в пресс-службе Лавры, передает ТСН.

"Он заболел пневмонией раньше, еще тогда, когда только начали распространяться слухи (ред. - о коронавирусе в Лавре)", - сказали в пресс-службе. При этом информацию о коронавирусе там не комментировали. 

Напоминаем, 5 апреля в Киево-Печерской лавре информировали, что братия и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры сдали тесты на наличие COVID-19, во всех помещениях Лавры проведена обработка дезинфицирующими растворами, а богослужения совершаются в закрытом режиме без допуска в храм верующих и с помощью видеотрансляции. По состоянию на 6 апреля в Лавре было подтверждено четыре случая заболевания COVID-19.

12 апреля умер насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий.

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Киево-Печерская лавра, Монах, Пневмония, Коронавирус.
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