Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 3000 человек
Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 13 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Томас Гримм раскритиковал Игоря Суркиса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля
10:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 14 апреля.

Великий вторник

Утром во вторник перед Пасхой Иисус Христос проповедовал в Иерусалимском храме. Он рассказывал о Своем втором пришествии, притчи о дани кесарю, воскресении мертвых, Страшном суде, десяти девах, о талантах. Фарисеи пытались лукавыми вопросами смутить и обличить Спасителя. Но мудрость Его ответов не оставила им шансов.

В Великий вторник в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.

В народе в этот день люди перебирают одежду в гардеробе: стирают, гладят и штопают, избавляются от ненужных вещей. Готовят наряд на Пасху.

Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля

В некоторых регионах принято до рассвета готовить соченое молоко.

День Марьи

В этот день церковь чтит память преподобной Марии Египетской — христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин. Мария родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей.

Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу.

Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

День Семаргла

Семаргл (или Симаргл) — Огнебог. Считается, что это Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага. Огнебог хранит семена и посевы и может оборачиваться священным крылатым псом.

Семаргла почитают в те дни, когда в народном календаре упоминаются обряды и приметы, связанные с огнем и кострами. 14 апреля Семаргл топит последние снега.

Есть упоминания о появлении Семаргла на свет из пламени. Говорят, что однажды сам небесный кузнец Сварог, ударив магическим молотом о камень Алатырь, высек из камня божественные искры. Искры ярко разгорелись, и в их пламени появился огненный бог Семаргл, восседавший на златогривом коне серебряной масти. Но, казавшись тихим и мирным героем, Семаргл оставлял выжженный след везде, где бы ни ступала нога его коня. 

Знаменательные события в истории: 13 апреля 2020 года

Доподлинно неизвестно имя бога Огня, скорее всего потому, что его имя чрезвычайно свято. Святость объясняют тем, что этот Бог обитает не где-нибудь на седьмом небе, а непосредственно среди земных людей! Имя его стараются произносить вслух реже, обычно заменяя иносказаниями.

Издавна славяне связывают с Огнем возникновение людей. Согласно некоторым сказаниям, Боги сотворили Мужчину и Женщину из двух палочек, между которыми разгорелся Огонь — самое первое пламя любви. Семаргл также не пускает в мир зло.

Международный день внезапного смеха

14 апреля каждого года является Международным Днем внезапного смеха, днем, чтобы напомнить людям, что смеяться необходимо каждый день. Громкий смех так же важен, как и дыхание. Смех снимает стресс, вселяет оптимизм, повышает уверенность в себе, ослабляет сопротивление переменам и улучшает все ваши отношения с окружающими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 14 апреля, День Марьи, Великий вторник, День Семаргла, Международный день внезапного смеха.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Самая полезная рыба для организма человека
04 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
05 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штормовое предупреждение: в Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
В Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки
Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти
Историческая сделка: в мире рекордно сократят добычу нефти
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса, всего 19 больных
В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь