Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 14 апреля.

Великий вторник

Утром во вторник перед Пасхой Иисус Христос проповедовал в Иерусалимском храме. Он рассказывал о Своем втором пришествии, притчи о дани кесарю, воскресении мертвых, Страшном суде, десяти девах, о талантах. Фарисеи пытались лукавыми вопросами смутить и обличить Спасителя. Но мудрость Его ответов не оставила им шансов.

В Великий вторник в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.

В народе в этот день люди перебирают одежду в гардеробе: стирают, гладят и штопают, избавляются от ненужных вещей. Готовят наряд на Пасху.

В некоторых регионах принято до рассвета готовить соченое молоко.

День Марьи

В этот день церковь чтит память преподобной Марии Египетской — христианской святой, которая считается покровительницей кающихся женщин. Мария родилась в Египте в середине 5 века. В возрасте 12 лет она покинула родителей и ушла в Александрию, где стала блудницей.

Однажды она попыталась войти в храм Гроба Господня вместе с группой паломников, но какая-то сила удерживала ее и не впускала внутрь. Тогда Мария осознала свое падение и стала молиться перед иконой Богородицы, находившейся в притворе храма. После этого она свободно вошла в храм. Вскоре после этого Мария приняла причастие и поселилась в пустыне, где прожила 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах.

К Марии Египетской в народе было принято обращаться за защитой от сглаза и дурного слова. Также считалось, что женщине или девушке в этом мог поспособствовать такой прием: нужно было, погладив себя рукой по заду, затем потереть той же рукой по лицу.

Пустые щи на Марию поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых «ложка стоит», приходилось только мечтать. Не зря говорили: «Захотел ты в апреле кислых щей!». Приходила пора варить апрельские щи — пустые, жидкие, служившие поводом для шуток: «Щи — хоть портянки полощи». В такой суп за неимением капусты обычно клали крапиву и щавель, которые как раз начинали зеленеть.

День Семаргла

Семаргл (или Симаргл) — Огнебог. Считается, что это Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага. Огнебог хранит семена и посевы и может оборачиваться священным крылатым псом.

Семаргла почитают в те дни, когда в народном календаре упоминаются обряды и приметы, связанные с огнем и кострами. 14 апреля Семаргл топит последние снега.

Есть упоминания о появлении Семаргла на свет из пламени. Говорят, что однажды сам небесный кузнец Сварог, ударив магическим молотом о камень Алатырь, высек из камня божественные искры. Искры ярко разгорелись, и в их пламени появился огненный бог Семаргл, восседавший на златогривом коне серебряной масти. Но, казавшись тихим и мирным героем, Семаргл оставлял выжженный след везде, где бы ни ступала нога его коня.

Доподлинно неизвестно имя бога Огня, скорее всего потому, что его имя чрезвычайно свято. Святость объясняют тем, что этот Бог обитает не где-нибудь на седьмом небе, а непосредственно среди земных людей! Имя его стараются произносить вслух реже, обычно заменяя иносказаниями.

Издавна славяне связывают с Огнем возникновение людей. Согласно некоторым сказаниям, Боги сотворили Мужчину и Женщину из двух палочек, между которыми разгорелся Огонь — самое первое пламя любви. Семаргл также не пускает в мир зло.

Международный день внезапного смеха

14 апреля каждого года является Международным Днем внезапного смеха, днем, чтобы напомнить людям, что смеяться необходимо каждый день. Громкий смех так же важен, как и дыхание. Смех снимает стресс, вселяет оптимизм, повышает уверенность в себе, ослабляет сопротивление переменам и улучшает все ваши отношения с окружающими.