Зеленский пообщался с наследным принцем Абу-Даби: детали разговора

Новости Украины:Глава украинского государства провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил наследного принца эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна за переданные Украине высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

"Спасибо за гуманитарную помощь украинским медикам для борьбы с распространением коронавируса, которая спасет не одну человеческую жизнь. Объединенные Арабские Эмираты показывают пример эффективной борьбы с пандемией", - подчеркнул Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент предложил активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире.

Также стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры – прежде всего, современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизнь продолжится, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", - цитирует украинского президента его пресс-служба.