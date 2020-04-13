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В Украине упростили регистрацию безработных

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В Украине упростили регистрацию безработных
22:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Госцентре занятости решили немного упростить процесс подачи документов в центры занятости.

Государственный центр занятости облегчил процедуру подачи документов в центры занятости.

Об этом информирует пресс-служба учреждения.

"Мы облегчили процедуру подачи документов в центры занятости. Теперь это очень просто. Вам необходимо подать только два заявления - о предоставлении статуса безработного и назначения пособия по безработице", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что, как и раньше, заявления граждане могут подать двумя способами: на электронную почту центра занятости, где им удобно обслуживаться, или через ящик для корреспонденции непосредственно в центре занятости.

Если лицо решило направить заявления по электронной почте, то ему необходимо заполнить заявления собственноручно по образцу и сфотографировать или отсканировать их. Далее нужно отправить на email центра занятости, где лицо планирует стать на учет.

Подчеркивается, что в теме письма нужно указать свою фамилию, имя, отчество.

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Уточняется, что если у лица есть техническая возможность, то нужно загрузить заявления, распечатать и заполнить их, собственноручно их подписать, отсканировать (или сфотографировать) и отправить на email центра занятости.

Так же необходимо в теме письма указать свою фамилию, имя, отчество.

После этого лицу необходимо ждать сообщения от центра занятости относительно принятого решения.

В случае, если лицо решило такие заявления подать через ящик для корреспонденции в центре занятости, то, при наличии у лица технической возможности, нужно загрузить заявления, распечатать их и заполнить их дома, сложить их в конверт или объединить другим удобным способом.

В то же время, можно заполнить заявления непосредственно возле ящика в центре занятости.

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"Здесь необходимо помнить, что для заполнения заявлений вам понадобятся ваши паспортные данные, номер идентификационного кода, данные об образовании и предыдущей трудовой деятельности, поэтому возьмите документы с собой", - уточнили в учреждении.

После этого необходимо положить эти заявления в ящик для корреспонденции (в рабочие часы рабочего дня) и ждать сообщения от центра занятости относительно принятого решения.

В Госцентре занятости напомнили, что в течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы документов.

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Украина, Безработица, Центр занятости, Госслужба занятости.
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