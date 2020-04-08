Минэкономразвития: В стране сейчас более 364 тыс безработных

Новости Бизнеса:В связи с введением карантина и распространением коронавируса в Украине сейчас более 364 000 человек являются безработными.

В Украине, по состоянию на 7 апреля, зарегистрировано 364 тысяч безработных людей и их количество будет расти.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Количество безработных, зарегистрированных в системе занятости на 7 апреля, была цифра 364 тыс. человек. Если брать сравнительный период с прошлым годом, то рост составляет 13%. Но мы ожидаем существенный рост количества зарегистрированных по безработице", - сказал Петрашко.

По его словам, правительство к этому готово и предсказало на это средства в бюджете.

Напомним:

По состоянию на утро 8 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 577 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 82 тыс. 194 человек, поправились 301 тысяч.

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