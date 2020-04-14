Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день

Новости Украины:Существует множество вещей, которые обязательно нужно сделать в этот день.

14 апреля — важный день для всех православных верующих. Это Великий вторник, который является частью Страстной недели.

Согласно церковному календарю 2020 года уже на этой неделе нас ждет праздник светлой Пасхи. Тем не менее эту неделю необходимо прожить в воздержании. Великий вторник — один из важнейших дней поста и Страстной седмицы.

История и смысл Великого вторника

Чтобы понять, почему в этот день действуют те или иные традиции, необходимо ознакомиться с тем, что произошло в этот день с Христом. Для этого следует обратиться к священному писанию. В Евангелии сказано, что во вторник Страстной недели Иисус Христос читал проповеди народу.

В разговорах с учениками он говорил о том, что будет Второе пришествие, о том, как оно произойдет и какие тому будут причины, предпосылки. Также в этот день Иисус рассказывал притчи апостолам, включая притчу о десяти девах.

В Великий вторник старейшины и первосвященники начали открыто выступать против Христа. Они хотели арестовать его, но побоялись, потому что народ мог пойти против них.

Что нужно сделать 14 апреля

В этот день принято вспоминать все то, что говорил Господь людям и ученикам. Можно почитать святое Евангелие, посетить церковь, помолиться о прощении грехов. Вспоминая Второе пришествие, важно помнить, что оно будет предшествовать Страшному суду. Именно поэтому в этот день особенно важно творить добрые дела и нести людям свет.

Уже во вторник многие люди начинают делать уборку в доме, не дожидаясь четверга или пятницы. Также во вторник принято ходить к причастию и на исповедь. Это день очищения, но не только духовного. В этот день люди издревле выбрасывали ненужный хлам, а также раздавали бедным ненужные вещи.

Во вторник нужно продолжать поститься. Это время Страстной седмицы, поэтому важно соблюдать строгий пост. Запрещено веселиться, смотреть по телевизору развлекательные шоу и фильмы. Это день максимального смирения и духовного расцвета.

В этот день действуют все запреты Великого поста. Помните о том, что до Пасхи осталось совсем немного и старайтесь не нарушать правил поста в эти дни.