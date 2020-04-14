Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится
Как УЕФА планирует закончить Лигу чемпионов
Как УЕФА планирует закончить Лигу чемпионов
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля

Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день

Смотрите фото (3)
Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
08:42 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Существует множество вещей, которые обязательно нужно сделать в этот день.

14 апреля — важный день для всех православных верующих. Это Великий вторник, который является частью Страстной недели. 

Согласно церковному календарю 2020 года уже на этой неделе нас ждет праздник светлой Пасхи. Тем не менее эту неделю необходимо прожить в воздержании. Великий вторник — один из важнейших дней поста и Страстной седмицы.

История и смысл Великого вторника

Чтобы понять, почему в этот день действуют те или иные традиции, необходимо ознакомиться с тем, что произошло в этот день с Христом. Для этого следует обратиться к священному писанию. В Евангелии сказано, что во вторник Страстной недели Иисус Христос читал проповеди народу.

В разговорах с учениками он говорил о том, что будет Второе пришествие, о том, как оно произойдет и какие тому будут причины, предпосылки. Также в этот день Иисус рассказывал притчи апостолам, включая притчу о десяти девах.

В Великий вторник старейшины и первосвященники начали открыто выступать против Христа. Они хотели арестовать его, но побоялись, потому что народ мог пойти против них.

Что нужно сделать 14 апреля

В этот день принято вспоминать все то, что говорил Господь людям и ученикам. Можно почитать святое Евангелие, посетить церковь, помолиться о прощении грехов. Вспоминая Второе пришествие, важно помнить, что оно будет предшествовать Страшному суду. Именно поэтому в этот день особенно важно творить добрые дела и нести людям свет.

Страстная неделя 2020 – что можно и что нельзя делать по дням

Уже во вторник многие люди начинают делать уборку в доме, не дожидаясь четверга или пятницы. Также во вторник принято ходить к причастию и на исповедь. Это день очищения, но не только духовного. В этот день люди издревле выбрасывали ненужный хлам, а также раздавали бедным ненужные вещи.

Во вторник нужно продолжать поститься. Это время Страстной седмицы, поэтому важно соблюдать строгий пост. Запрещено веселиться, смотреть по телевизору развлекательные шоу и фильмы. Это день максимального смирения и духовного расцвета.

В этот день действуют все запреты Великого поста. Помните о том, что до Пасхи осталось совсем немного и старайтесь не нарушать правил поста в эти дни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Страстная неделя, Какой сегодня праздник, Великий вторник, Великий вторник 14 апреля, Что нужно сделать 14 апреля, Что нельзя делать 14 апреля, История и смысл Великого вторника.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
02 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
03 Юридическое противостояние с РФ в условиях гибридной войны: Минюст запустило тематический сайт
04 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
05 "Частицы ангела": на поверхности золота найдены майорановские фермионы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь