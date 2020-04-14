Зеленский отметил заслуги выдающихся украинских спортсменов

Новости Украины:Глава украинского государства назначил стипендии Президента для выдающихся спортсменов и их тренеров

Владимир Зеленский назначил стипендии Президента Украины для выдающихся, молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и для их тренеров.

Соответствующий Указ № 138/2020 опубликован на сайте Офиса Президента.

В соответствии с Указом Президента Украины от 13 ноября 2019 года №844 "О стипендиях Президента Украины для выдающихся и молодых и перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров", Зеленский назначил стипендии трем спортсменам за первые места на чемпионатах мира - Жану Беленюку, Дарье Белодед и Ольге Харлан - в размере 13 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также Президент назначил три стипендии для их тренеров - в размере 6,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

За второе место на чемпионатах мира Президент назначил награды 8 спортсменам в размере 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и 9 тренерам - в размере 4,8 - 6 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Зеленский также назначил стипендии за третье место на чемпионатах мира 12 спортсменам - в размере 11 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и 8 тренерам - в размере 5,5 прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, Президент назначил стипендии для призеров и тренеров на чемпионатах Европы, молодым спортсменам Украины по олимпийским видам спорта и их тренерам - за призовые места на чемпионатах мира среди молодежи и на чемпионатах Европы среди молодежи (либо в ближайшей к взрослым возрастной группе).

Также Зеленский назначил стипендии Президента Украины перспективным спортсменам Украины по олимпийским видам спорта за первое - третье место на чемпионатах мира или Европы среди юниоров (юниорок).