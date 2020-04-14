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Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции

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Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
11:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:У этого дня особая история и свои традиции, которым церковнослужители советуют следовать неотступно.

Чистый четверг — один из самых важных дней Великого поста и Страстной недели в частности. 

Многие слышали об иконе "Тайная Вечеря". Она изображает трапезу Иисуса Христа и его учеников, на которой Мессия сказал известные слова: "‎Вкусите тело Мое и кровь Мою, чтобы спастись". Вечеря была частью Чистого четверга, поэтому тайный смысл этого дня неразрывно связан с нею.

Смысл Чистого четверга: чем важен этот день

Чистый четверг затрагивает очень важные события, являющиеся частью Страстной недели — самых важных событий в жизни Христа, описанных в святом Евангелии. Чистым этот день был назван из-за того, что именно в тот четверг Иисус Христос омыл ноги своих учеников. Этим жестом Мессия хотел показать свои смирение и простоту. Он был Сыном Божьим, но одновременно с тем и простым человеком, которого многие апостолы считали другом. Он не хотел, чтобы ему поклонялись. Он лишь желал, чтобы люди научились взаимному уважению и любили друг друга за то, что они есть.

В древности среди иудеев считалось, что ноги моют человеку только рабы. Христос намеренно выбрал такой способ выражения любви и уважения. Первым этой чести удостоился апостол Петр, который наотрез отказывался дать Христу помыть свои ноги. Тогда Мессия сказал, что если он не омоет ноги Петровы, то тот не сможет разделить с ним место за столом на Тайной Вечере. Именно поэтому считается, что в этот день нельзя утром садиться за стол неумытым и грязным.

В 2020 году Чистый четверг выпадает на 16 апреля. Скорее всего, в это время будет продолжаться карантин, так что нужно постараться учитывать ситуацию и подстроить традиции под нее.

Традиции и правила Чистого четверга

Обычно этот день начинается с посещения утренней службы. В 2020 году из-за пандемии коронавируса этого сделать не получится, поэтому постарайтесь прочитать утром молитвы о здравии близких, а также благодарственные молитвы, а также поищите трансляции богослужений, которые многие храмы проводят на своих сайтах.

После прочтения молитв необходимо помыться. Встречать этот день грязными нежелательно. Когда мы становимся чистыми, мы, как и ученики Христа, можем сесть за стол и насладиться утренней пищей вместе со своими близкими.

После трапезы 16 апреля важно начать делать уборку. Эта традиция появилась не сразу, а через много веков после евангельских событий. Считается, что встречать Пасху необходимо в чистоте и порядке. В Великий четверг необходимо помыть полы, избавиться от хлама и мусора, протереть везде пыль, навести порядок. Крайне важно в этот день не ругаться друг с другом, если что-то пойдет не так в процессе уборки. Пусть каждый занимается тем, что ему по душе.

Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день

Также в Чистый четверг многие хозяйки занимаются закупкой продуктов для испечения пасхальных куличей, подготовки праздничного стола. Словом, в этот день необходимо стараться всеми силами подготовить себя и свой дом к предстоящему празднеству.

Не стоит забывать о том, что хотя 16 апреля и не скорбный день, но он является частью Страстной недели, поэтому особенно важно продолжать поститься, соблюдая правила приема пищи и абстрагироваться от чрезмерного веселья. Нельзя обижаться друг на друга и таить злобу. Необходимо уметь прощать любимых и делать все возможное, чтобы забывать о ссорах.

Следом за Чистым четвергом идут два самых строгих дня Страстной недели, в которые категорически запрещено нарушать правила поста. Старайтесь набраться терпения и следовать этим правилам неотступно.

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