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Сроки запуска метро и общественного транспорта: Криклий говорит, что "все зависит от каждого из нас"

Сроки запуска метро и общественного транспорта: Криклий говорит, что "все зависит от каждого из нас"
01:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Криклий прогнозирует, что возобновление работы метро и общественного транспорта произойдет летом.

Восстановление движения общественного транспорта в Украине будет осуществляться постепенно - с учетом динамики заболеваний и смертей от коронавирус.

Как сообщает "Обозреватель", об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"В случае положительной динамики, уменьшения количества больных и смертей в результате коронавируса, мы будем постепенно уменьшать ограничения", - сообщил он.

Министр уточнил, что речь идет о всех видах транспорта, включая метрополитен.

"О конкретных сроках говорить преждевременно Точно не раньше, чем в мае. Я бы прогнозировал июнь-июль", - сказал министр.

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"Все зависит от каждого из нас, насколько адекватно мы относимся к ограничениям, как мы их соблюдаем, в частности самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, как не ездим на выходные праздновать на шашлыки с родными и близкими, не подвергаем опасности всех, кто рядом, а делаем это все дистанционно", - подчеркнул чиновник.

Ранее СМИ сообщали, что столичное метро могут запустить в начале мая.

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Все по теме:

Мининфраструктуры, Метрополитен, Карантин, Общественный транспорт, Владислав Криклий.
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