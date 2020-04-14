Помощь пожилым людям: Зеленский рассказал об инициативе учебных заведений МВД

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров студенческого самоуправления помогать пожилым людям во время карантина в координации с оперативными штабами и центрами социального обслуживания, и отметил подобную инициативу студентов и курсантов учебных заведений МВД Украины.
"Расскажу о хорошей инициативе студентов и курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел Украины. На волонтерских началах они доставляют продукты, лекарства и другое необходимое людям пожилого возраста. Это происходит во взаимодействии с оперативными штабами и центрами социального обслуживания, предоставляющими информацию о том, что нужно и как помочь. Считаю, это очень хороший пример для подражания. Я призываю лидеров студенческого самоуправления связаться с оперативными штабами в ваших регионах и присоединиться к такой помощи", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.
По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.
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