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Помощь пожилым людям: Зеленский рассказал об инициативе учебных заведений МВД

Помощь пожилым людям: Зеленский рассказал об инициативе учебных заведений МВД
23:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Зеленский призвал студенческие организации помочь пожилым людям по примеру учебных заведений МВД Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров студенческого самоуправления помогать пожилым людям во время карантина в координации с оперативными штабами и центрами социального обслуживания, и отметил подобную инициативу студентов и курсантов учебных заведений МВД Украины.

"Расскажу о хорошей инициативе студентов и курсантов учебных заведений Министерства внутренних дел Украины. На волонтерских началах они доставляют продукты, лекарства и другое необходимое людям пожилого возраста. Это происходит во взаимодействии с оперативными штабами и центрами социального обслуживания, предоставляющими информацию о том, что нужно и как помочь. Считаю, это очень хороший пример для подражания. Я призываю лидеров студенческого самоуправления связаться с оперативными штабами в ваших регионах и присоединиться к такой помощи", - сказал он в видеообращении к украинцам во вторник.

По состоянию на утро 14 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 921 тыс. 639 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 119 тыс. 735 человек, поправились 457 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 3372 случая заболевания COVID-19, из них 98 – летальных, выздоровели после коронавируса 119 человек.

Напомним: 

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Все по теме:

МВД, Карантин, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
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