Скачать
Среда, 15.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Итоги дня 14 апреля: Пасха 2020, COVID-19 в Украине и пожары в Чернобыле
Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
Мировая пандемия: количество заражений COVID-19 уменьшается
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
K2 Promotions Ukraine хочет подписать Хижняка
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля
Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы

Смотрите фото (3)
Великая среда 15 апреля 2020 года: история, обычаи и приметы
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В этот день в жизни Христа произошли события, значительность которых сложно переоценить.

15 апреля наступит третий день Страстной недели, называемый Великой средой. У этого дня есть свои народные и церковные обычаи, а также традиции, с которыми полезно будет ознакомиться заранее.

Согласно церковному календарю 2020 года, до Пасхи остается всего четыре дня. Великая Среда — очень важное время. 

История и смысл Великой среды

Каждый из дней Страстной недели имеет свой смысл. Если днем ранее местные жители слушали прибывшего в Иерусалим Иисуса Христа и внимали каждому его слову, а его ученики были рядом с ним, то в среду все стало меняться. Старейшины, которые были изначально против Мессии, смогли подкупить Иуду Искариота — того самого апостола Иуду, который предал Христа. За тридцать серебряных монет он рассказал о том, где можно найти его учителя.

В этот же день произошло еще одно событие, которое идет в противовес предательству апостола Иуды. Речь идет о покаянии грешницы, которая помазала голову Христа миром. Помазание грешницей называют также Вечерей в Вифании. Сам Христос сказал, что этим жестом женщина «подготовила его к погребению»: он знал, что ему вскоре предстоит принять мученическую смерть.

Обычаи, традиции и приметы Великой среды

В связи с тем, что в этот день было совершено предательство, важно говорить только правду, стараться быть более открытыми со своими близкими и друзьями. Священнослужители отмечают, что это особый день покаяния, в который необходимо просить прощения у Бога и у близких, а также даровать им свое прощение, ведь и сам Господь знал, что его должен предать один из учеников, но, несмотря на это, он любил их всех.

15 апреля нужно читать молитвы о прощении грехов. Помните о том, что это день особого поста, когда нельзя есть пищу, приготовленную на огне и с использованием масла. Нельзя слушать музыку, смотреть увеселительные передачи, устраивать праздники. Также в этот день не стоит распространять клевету, лгать, лицемерить, очернять чужую репутацию.

Тит-ледолом: народные поверья и приметы на 15 апреля

Народные обычаи говорят, что по утрам в этот день обязательно умывались холодной или даже ледяной водой. Считалось, что это дает человеку здоровье, снимает усталость. Люди старались в этот день не совершать покупок и вообще держаться подальше от денег.

Само собой, в этот день уже полным ходом должна идти подготовка к Пасхе. Чаще всего на Руси в Великую среду люди мыли полы, протирали пыль. Согласно приметам, если незнакомый человек попросит у вас помощи в этот день, ему нельзя отказывать. Если в Великую Среду была пасмурная или дождливая погода, это могло означать, что в лето будет ненастным.

Эксперты советуют поддерживать друг друга 15 апреля, стараться идти навстречу близким и окружающим, творить добро. Можно помолиться о здравии, вместе заняться какими-нибудь важными делами, подготовкой к грядущему празднику.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, История, Традиции, Приметы, Страстная неделя, 15 апреля, Церковные праздники, Великая среда, Что нельзя делать 15 апреля, Что запрещено делать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Броня" для легких: лучшие продукты для укрепления дыхательной системы
02 Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
03 Арахамия о коалиции "Слуги народа" и "ЕС": Это исключенный формат
04 Зеленский: Сегодня весь мир проходит тест на сплоченность
05 Зеленский: От нашего поведения на Пасху будут зависеть сроки карантина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Значительное похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом
Похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом
Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
Пожары в зоне ЧАЭС: продолжается тушение очагов тления
На Донбассе пострадали трое украинских военных
На Донбассе пострадали трое украинских военных
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь