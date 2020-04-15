"Доступные лекарства": Правительство расширило программу спецсредствами

Новости Украины:Сегодня на очередном заседаниии Кабмин поддержали проект о вопросах обеспечения доступности лекарств для лечения.

Кабинет министров на заседании в среду поддержал проект постановления о некоторых вопросах обеспечения доступности лекарственных средств для лечения ревматических болезней.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, проектом предлагается расширить программу реимбурсации лекарственных средств "Доступные лекарства" лекарственными средствами для лечения ревматических болезней и ввести отпуск этой группы препаратов по электронным рецептам.

"В частности перечень международных непатентированных названий лекарственных средств пополнить разделом "ревматической болезни", который будет включать в себя такие препараты как "Хлорохин" и "Гидроксихлорохин". В настоящее время отпуск этого препарата осуществляется по бумажным рецепту", - отметил он.

По словам министра, необходимость изменений возникла после того, как препараты, такие как "Плаквинил", оказались результативны при лечении коронавирусной болезни, и он исчез с полок.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.