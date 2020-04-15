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Электронный загранпаспорт: В Украине запустили экспериментальный проект

Электронный загранпаспорт: В Украине запустили экспериментальный проект
15:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: diia.gov.ua

Новости Украины:В Украине сегодня запустили новый проект по электронному загранпаспорту в приложении.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и заграничного паспортов на портале государственных услуг "Дія".

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин принял постановление о реализации экспериментального проекта электронной версии внутреннего и загранпаспорта в приложении "Дія", - отметил он.

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3 апреля Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование цифровых биометрических загранпаспортов и внутренних ID-карт в приложении "Дія".

На портале "Дія" можно будет получить 27 публичных услуг онлайн, в частности - открыть ФЛП, внести изменения в него или закрыть; оформить справку о несудимости; помощь при рождении ребенка; ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд; получить услуги, связанные с документами водителя; оформить ряд лицензий, разрешений; получить выписки из реестров или получить другие государственные услуги.

Кроме открытия ФЛП, внесения изменений в него и его закрытия, все остальные услуги пока будут предоставляться исключительно по ссылке на профильные сайты соответствующих государственных органов.

Напомним:

На 15 апреля более двух миллионов людей со всего мира заболели COVID-19. Более 126 000 человек умерли. В мире с 2 000 043 случаев заболевания 484 573 человек выздоровела и 126 753 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В Украине зафиксировано уже 3764 случая заболевания COVID-19, из них 108– летальных, выздоровели после коронавируса 143 человек.

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Украина, Проект, Паспорт, Карантин, Загранпаспорт.
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