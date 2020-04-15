Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день

Новости Украины:В 2020 году Великий (Чистый) четверг приходится на 16 апреля.

В этот священный день можно избавиться от скопившегося негатива, открыть двери дома для счастливых перемен, привлечь в сердце любовь, а в семью - благополучие.

В Чистый четверг рано утром принято купаться. Это нужно сделать до восхода солнца. Перед умыванием произносили молитву и слова благодарности за то, что есть. Церковь ничего не говорит о традиции купания ранним утром в четверг, но люди верят, что это принесет красоту и здоровье.

Вода в этот день избавляет от грехов и помогает справиться с недугами. Представляйте, что вас омывает поток света. Предрассветное время - особый час: час перехода из ночи в день, из тьмы в свет, все практики избавления от негатива в такой момент обретают особую силу. Стоя под душем, повторяйте любую молитву или своими словами обращайтесь к Высшим силам с благодарностью и просьбой об очищении.

Даже если вы переживаете не самый радужный период жизни, вам есть за что благодарить Небеса. И не только за "хлеб насущный", за то, что руки и ноги целы, имеется крыша над головой и есть на свете люди, которым вы дороги, - хотя и этого немало.

Попытайтесь ощутить благодарность за уроки, которые вы получаете от жизни. Да, они причиняют боль, порой мучительную, - но закаляют душу: такова цена мудрости.

Самые популярные советы и традиции для купания

Сразу после пробуждения в Чистый четверг каждый из членов семьи должен умыться с серебряной монетки или ложки. Считается, что подобное умывание одаривает человека не только крепким здоровьем, но и красотой. Больных в этот день умывают с одолженного у соседей серебра.

Считается, что в Чистый четверг вода может смыть все грехи и неприятности, которые накопились за прошедший год. Также чтобы получить все эти преимущества необходимо вовремя купания читать молитву и просить Бога изгнать из своей жизни все печали и плохие мысли.

Верующие советуют купаться стоя. А когда вода будет стекать необходимо представить, что это не просто вода льется, а льется чистый яркий белый свет, который легко смывает всю накопившуюся негативную энергию, очищая тело и душу.

В Чистый четверг советуют обливаться холодной водой.

Благодарность очищает душу. Человек, не помнящий добра, не испытывающий симпатии к тем, кто ему помог, несчастен: это верный признак, что в душе его мало места для света, она заполнена тьмой. Сделайте же первый, самый простой и естественный шаг к внутреннему освобождению: в Чистый четверг в предрассветный час, стоя под душем, вспомните тех, кто хоть малостью помог вам вчера. Позавчера. В последнюю неделю. И еще, еще... Вот теперь, мысленно поблагодарив людей, обратитесь с благодарностью к Богу, к миру, к Высшим силам: душа ваша очищается, настраивается на диалог с Небесами - и просьбы ваши будут услышаны.