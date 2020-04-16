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"Нагрузка очень неравномерна" Соколов рассказал о среднем количестве дел у следователей ГБР

"Нагрузка очень неравномерна" Соколов рассказал о среднем количестве дел у следователей ГБР
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Соколов отмечает, что средняя нагрузка на следователя ГБР - около 30-40 дел.

Средняя нагрузка на следователя Государственного бюро расследований сейчас составляет около 30-40 производств.

Об этом в интервью УП заявил и.о. директора ГБР Александр Соколов.

"Средняя нагрузка по ГБР на следователя сейчас составляет где-то 30-40 производств. И эта нагрузка очень неравномерна", - отметил он.

При этом, по словам Соколова, в территориальном управлении в Киеве на следователя приходится более 100 производств.

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Как сообщалось, исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов заявил о том, что намерен принять участие в открытом конкурсе на должность руководителя этого ведомства, когда он будет объявлен.

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Следователи, ГБР, Александр Соколов.
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