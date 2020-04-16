ГБР может возглавить адвокат Януковича

Новости Украины:Соколов говорит, что Бабиков может временно возглавить ГБР.

Заместители директора ГБР, согласно закону, по очереди в течение 60 дней возглавляют ведомство, поэтому после Александра Соколова временным руководителем может стать Александр Бабиков.

Об этом и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщил в интервью УП.

"У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктова была назначена (генпрокурором - ред.), Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам - или на больничном, я уже не помню", - рассказал Соколов.

По его словам, он собрал сотрудников, юристов - и подписал приказ, что приступает к исполнению обязанностей на 60-дневный срок.

"Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, что я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. Вр.и.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого... Но вопрос такой – заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР, на 60 дней. Если не будут избраны еще другие заместители", - резюмировал Соколов.

Как сообщалось, исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов заявил, что намерен принять участие в открытом конкурсе на должность руководителя этого ведомства, когда он будет объявлен.

Национальное агентство по предупреждению коррупции установило, что Бабиков до назначения на указанную должность, действуя в качестве адвоката, осуществлял защиту Януковича.

Этот факт, по версии НАПК, обуславливает существование частного интереса в Бабикова А.П. в ходе и результатах предварительного расследования указанного производства.

И поэтому НАПК определяет наличие потенциального конфликта интересов у Бабикова, который возникнет автоматически в случае отсутствия директора (или и.о.) ГБР.