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У Порошенко заявили о готовности взять на поруки Черновол

У Порошенко заявили о готовности взять на поруки Черновол
17:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Фракция "Европейская солидарность" готова стать на защиту экс-нардепа Татьяны Черновол.

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки экс-депутата Татьяну Черновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Вся фракция" Европейской солидарности "готова взять госпожу Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - отметила Геращенко, которая находится возле здания Печерского суда города Киева.

Черновол: Дело против меня начало расследоваться еще в октябре

Напомним: 

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Петр Порошенко, ГБР, Татьяна Черновол, Европейская солидарность.
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