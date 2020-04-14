У Порошенко заявили о готовности взять на поруки Черновол

Новости Украины:Фракция "Европейская солидарность" готова стать на защиту экс-нардепа Татьяны Черновол.

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки экс-депутата Татьяну Черновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Вся фракция" Европейской солидарности "готова взять госпожу Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - отметила Геращенко, которая находится возле здания Печерского суда города Киева.

Напомним: