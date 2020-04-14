У Порошенко заявили о готовности взять на поруки Черновол

Все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки экс-депутата Татьяну Черновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.
"Вся фракция" Европейской солидарности "готова взять госпожу Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - отметила Геращенко, которая находится возле здания Печерского суда города Киева.
Напомним:
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.
Обыски у Черновол, являются символом реванша "антимайдана", отметил пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.