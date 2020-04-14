Черновол: Дело против меня начало расследоваться еще в октябре

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что расследование по делу против нее началось 18 октября 2019 года.
Об этом она сказала журналистам перед допросом в ГБР.
"Из материалов дела я узнала, что это дело против меня начало расследоваться еще 18 октября 2019 года. То есть, даже не в тот момент, когда адвокат Януковича возглавил ГБР (речь идет о первом заместителе директора ГБР Бабикове - ред.). Его начали расследовать раньше. Перед "нормандской встречей" Зеленского", - сказала она.
Черновол также заявила, что "фактически, это дело - часть так называемых мирных соглашений".
Напомним:
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыск дома экс-нардепа Татьяны Черновол по делу Майдана, сообщил народный депутат от ЕС Николай Княжицкий.
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве сотрудника офиса одной из политических партий в феврале 2014 года.
Обыски у Черновол, являются символом реванша "антимайдана", отметил пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
Черновол заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса "Партии регионов" 18 февраля 2004 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.