Черновол: Дело против меня начало расследоваться еще в октябре

Новости Украины:Татьяна Черновол заявляет, что дело против нее является частью мирных соглашений.

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что расследование по делу против нее началось 18 октября 2019 года.

Об этом она сказала журналистам перед допросом в ГБР.

"Из материалов дела я узнала, что это дело против меня начало расследоваться еще 18 октября 2019 года. То есть, даже не в тот момент, когда адвокат Януковича возглавил ГБР (речь идет о первом заместителе директора ГБР Бабикове - ред.). Его начали расследовать раньше. Перед "нормандской встречей" Зеленского", - сказала она.

Черновол также заявила, что "фактически, это дело - часть так называемых мирных соглашений".

Напомним: