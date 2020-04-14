В ГБР заявляют, что задерживать Черновол следователи не собираются

Новости Украины:ГБР заявляет, что в отношении бывшего нардепа Татьяны Черновол сторона обвинения не просила суд о содержании под стражей.

Обвинение не обращалось в суд о разрешении на задержание народного депутата Украины VIII созыва (2014-2019гг) Татьяны Черновол, заявляют в Государственном бюро расследований.

"Задержание Черновол после уведомления о подозрении при отсутствии разрешения следственного судьи на задержание невозможно. О таком разрешении на задержание сторона обвинения не обращалась (в суд- ред.)", - говорится в заявлении ГБР, текст которого размещен во вторник на сайте ведомства.

В Госбюро расследований подчеркивают: "Черновол не подозревается в организации или участии в массовых протестах. Информация, озвученная Черновол о том, что ей инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ст. 170, 294, 146, 122, 121, 125, 126 УК Украины, является недостоверной".

Ранее Черновол заявила, что её могут взять под стражу после допроса в Государственном бюро расследований. "Есть информация, что завтра (14 апреля – ред.) после допроса в ГБР меня возьмут под стражу и отвезут в Печерский суд", - написала она на своей странице в Facebook и сообщила, что заседание начнется в 14:00.

Сотрудники ГБР провели обыск в доме Черновол. Ее уведомили о подозрении в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате чего погиб человек.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал выдвижение Черновол подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу. Аваков указал, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины (2010-2014) Виктора Януковича. "Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол – написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.

В ГБР в свою очередь заявляют, что ведомство работает вне политики. Позже Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявило об отсутствии у Александра Бабикова конфликта интересов во время осуществления полномочий первого заместителя директора ГБР.

По информации ГБР, после передачи расследования дела о поджоге в офисе "Партии регионов" из МВД в департамент спецрасследований Генпрокуратуры, следственные действия не проводились.

"Решение о выделении уголовного производства в отношении Черновол и определении подследственности по нему теруправления ГБР в Киеве принято 25.03.2020 прокурором Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-214 годах. На дату принятия решения указанный Департамент находился в подчинении заместителя генерального прокурора Трепака", - говорится в заявлении Бюро.

Таким образом, как поясняют в ведомстве, первый заместитель директора ГБР Бабиков не является руководителем органа досудебного расследования, и, соответственно, не может принимать процессуальные решения и влиять на ход расследования уголовного производства в отношении Черновол.

"С момента создания Управления по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований он подчиняется и.о. директора ГБР Соколову", - уточняется в сообщении.

Напомним, бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ей инкриминируют 8 статей, в частности, умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами и препятствование деятельности "Партии регионов".