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Ирина Геращенко о деле Черновол: Мы завтра идем в ГБР

Ирина Геращенко о деле Черновол: Мы завтра идем в ГБР
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Геращенко говорит, что 51 депутат уже подписал заявление против реванша Антимайдана.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что 51 депутат поставил подпись под заявлением с рядом требований к власти, в частности - отставки первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова.

Об этом она написала в Facebook, выложив соответствующие скан-копии заявления.

"51 депутат решился поставить подпись под заявлением о репрессиях против Татьяны Чорновол с требованием отставки адвоката Януковича Бабикова. Мы благодарим каждого, кто подписался, осознавая нашу общую ответственность остановить реванш", - написала Геращенко.

В частности, в тексте заявления отмечается, что "уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость; это - попытка устроить российское судилище над всеми участниками Майдана; это - красноречивый признак реванша; это - очередное покушение на геополитический курс и исторический выбор Украины, на наше стремление отстоять независимость от Москвы, вступить в Европейский Союз и НАТО".

"Несомненно, после Татьяны Чорновол пятая колонна будет преследовать и других участников Революции Достоинства", - подчеркивается в заявлении.

Среди требований к власти, указанных в заявлении - "прекратить политические преследования участников и практику возбуждения политически мотивированных дел против участников Майдана; отказаться от попыток отменить амнистию для участников массовых протестов в ноябре 2013 - феврале 2014 годов; уволить адвоката Януковича Александра Бабикова с должности первого заместителя директора Государственного бюро расследований; освободить работников ГБР и Генеральной прокуратуры Украины, причастных к фабрикации дел против Татьяны Чорновол и других участников Революции Достоинства; провести прозрачный конкурс на должность директора Государственного бюро расследований" и другие.

Среди подписантов заявления - народные депутаты от "ЕС" Петр Порошенко, Артур Герасимов, София Федына, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Нина Южанина, Ирина Фриз, Ирина Геращенко, Мария Ионова, Яна Зинкевич, Ахтем Чийгоз, Михаил Забродский, Владимир Арьев, Андрей Парубий, Степан Кубив, Виктория Сюмар, Алексей Гончаренко, член депутатской группы "Доверие" Павел Бакунец, внефракционная Оксана Савчук, депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин, 2 нардепа от "Слуги народа" - Святослав Юраш и Ирина Верещук и другие.

Также Геращенко уточнила, что "мы завтра идем в ГБР поддержать Таню".

Напомним: 

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Все по теме:

Ирина Геращенко, Петр Порошенко, ГБР, Владимир Арьев, Мария Ионова, Степан Кубив, Андрей Парубий, Виктория Сюмар, Татьяна Черновол, Алексей Гончаренко, Ирина Верещук, Ирина Фриз, Михаил Забродский, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Артур Герасимов, Нина Южанина, Яна Зинкевич, Ярослав Юрчишин, Святослав Юраш, Оксана Савчук, София Федына, Павел Бакунец.
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