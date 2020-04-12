Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
Главные события недели: мировая пандемия, карантин в Украине, дело против Черновол и другое
Главные события недели
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Игрок Динамо рассказал о тренировках на карантине
Изготовляет светильники: Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине
Дэвид Линч признался, чем занимается на карантине

Порошенко о деле Черновол: ГБР врет

Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
21:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: АПУ

Новости Украины:Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014.

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что уголовное дело против экс-депутата Татьяны Черновол является попыткой устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства, а Государственное бюро расследований суждено стать инструментом этой атаки на Майдан.

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с дороги в Евросоюз в Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом в 2014-м до полусмерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По его воспоминаниям, "18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром". "Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", – подчеркнул пятый президент Украины.

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессии, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента", – написал Порошенко.

Он считает, что уголовное дело против экс-депутатши Черновол - это "попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это - попытка устроить русское судилище над всеми участниками Майдана: от Героев Небесной сотни тем, кто подвозил дрова или пищу. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - убежден пятый президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы - носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Значительно больше, чем купленных Януковичем Бабиков", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Петр Порошенко, ГБР, Татьяна Черновол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
03 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
04 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
05 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Австрии: более половины инфицированных выздоровели
В Австрии коронавирус победили уже почти 7 тысяч человек
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь