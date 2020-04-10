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Черновол обвиняют по восьми статьям

Черновол обвиняют по восьми статьям
22:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Экс-нардеп Татьяна Чорновол заявила, что ей инкриминируют восемь статей.

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что ей инкриминируют 8 статей, в частности, умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами и препятствование деятельности "Партии регионов".

Об этом она написала в Facebook.

"Мне инкриминируют за Майдан: ст.115 - умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами - высшая мера наказания (пожизненно); ст.170 - препятствование деятельности "Партии регионов" - 3 года; ст. 294 - организация массовых беспорядков, что привело к гибели людей - 15 лет; ст. 146 - лишение свободы или похищение человека - 5 лет; ст. 122 - умышленное телесное (повреждение) средней тяжести - 5 лет; ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами - 10 лет; ст. 125 умышленное легкое (телесное повреждение); ст. 126 - побои и истязания с отягчающими обстоятельствами - 5 лет", - написала экс-депутат.

В то же время, она добавила, что выдержит все испытания.

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"Я пройду эти испытания ... Я еще буду генпрокурором", - написала Чорновол.

Напоминаем, народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в её доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Со временем ГБР проинформировало, что бывшему народному депутату Татьяне Черновол сообщено о подозрении в умышленном убийстве вследствие поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году.

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Партия регионов, Майдан, ГБР, Татьяна Черновол.
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