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Горбатюк прокомментировал подозрение и обыски у Черновол

Горбатюк прокомментировал подозрение и обыски у Черновол
22:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Татьяне Черновол выдвинули необоснованно.

Экс-глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что производство, в рамках которого экс-нардепу Татьяне Черновол выдвинули подозрение, в ГБР ранее выделили из общего "майдановского" дела и передали в другое управление ведомства, не в подразделение ГБР, которое расследует дела Майдана.

Об этом он сообщил в комментарии Укринформу.

"Подозрение необоснованное, исходя из тех материалов следствия, которые были собраны. Никаких оснований сообщать ей (подозрение – ред.) в умышленном убийстве не было. Это делается, я думаю, по указанию руководства ГБР, потому что они его выделили из общего дела майдановского и передали в другое управление, в подразделение, которое расследовало и продолжает расследовать майдановские дела. Это незаконно, во-первых, потому что для этого должны быть основания, предусмотренные УПК для выделения, а другое - это то, что все те прокуроры, которые были в нашем бывшем подразделении, они не позволяют себе подписывать заведомо незаконные процессуальные документы", - сказал Горбатюк.

Он также выразил мнение, что "и от прокуратуры без руководства не обошлось, потому что такие решения, в частности в резонансных делах, исходя из практики, принимаются по согласованию с руководством Генпрокуратуры".

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Относительно гибели сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова (в рамках этого дела ГБР проводило обыски у Черновол, а затем вручило ей подозрение – ред.), то Горбатюк отметил, что причиной смерти мужчины является отравление угарным газом "и каких-либо признаков насильственной смерти нет".

"И опять же, нами было установлено, что никаких препятствий для выхода из помещения после того, как там был пожар, не было. Все сотрудники покинули это помещение, а этот мужчина остался собирать жесткие диски с камер видеонаблюдения. То есть он после этого и отравился этим газом и погиб. Поэтому здесь об умышленном убийстве вообще нет никаких оснований говорить любому. Но, по моему мнению, здесь и по неосторожности убийства тоже признаки отсутствуют", - уточнил Горбатюк.

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Напоминаем, Государственное бюро расследований сообщило Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога партийного офиса "Партии регионов" в 2014 году.

Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол утром 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск.

Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Черновол - нардеп Украины VIII созыва, украинский журналист и общественный деятель, экс-корреспондент информационно-аналитических изданий "Левый берег", "Украинская правда", "Обозреватель".

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Партия регионов, ГПУ, ГБР, Татьяна Черновол, Сергей Горбатюк.
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