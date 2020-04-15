Вятровича вызвали на допрос в ГБР

Новости Украины:Владимир Вятрович сообщил, что его вызвали на допрос в ГБР по делу о проведении форума, посвященного годовщине памяти жертв Голодомора.

Народного депутата фракции "Европейская Солидарность", экс-главу Украинского института нацпамяти Владимира Вятровича вызвали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Меня вызывают на допрос в ГБР. В качестве свидетеля по делу, инициированному Бужанским - за проведение международного форума, посвященного 85 годовщине памяти жертв Голодомора", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, все члены фракции партии "Европейская солидарность" готовы взять на поруки экс-депутата Татьяну Черновол, которой суд должен избрать сегодня меру пресечения.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.