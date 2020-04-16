Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 15 апреля: Карантин в Украине, перенос сроков ВНО и призыва в армию
Итоги дня 15 апреля: Карантин в Украине, перенос сроков ВНО и призыва в армию
ВОЗ: Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания
ВОЗ: Три вакцины от COVID-19 проходят клинические испытания
Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
Никитин день: народные поверья и приметы на 16 апреля
Никитин день: народные поверья и приметы на 16 апреля

Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы

Смотрите фото (3)
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
08:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Чистый четверг начинается финальная подготовка к Светлой Пасхе.

Чистый четверг в 2020 году выпадает на 16 апреля, и в этот день верующие будут не только соблюдать предписания церкви, но и вспомнят обычаи этого дня, а также народные приметы.

Чистый четверг — это не только уборка и выпечка куличей, но и возможность освободиться от страхов и сомнений, преодолеть сложности благодаря искренним молитвам. Эксперты рекомендуют познакомиться с традициями этого дня, а также народными приметами, связанными с ним, чтобы привлечь в жизнь счастье и не совершить дел, которые могут стать причиной неприятностей.

Чистый четверг: традиции и обычаи

Традиционно в чистый четверг первым делом умываются водой, но не обычной. Ее заранее готовят, оставляя настаиваться на серебре. Этот обычай позволяет сохранить красоту и молодость на долгие годы, а также справиться с недугами и болезнями.

В этот день верующие тщательно убираются в домах, приводят в порядок вещи, выбрасывают все, что пришло в негодность. Выкидывая поломанные вещи, каждый сможет избавить свое жилище от скопления негативной энергетики, а также освободить пространство от накопленного за год хлама.

Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день

По традиции в Чистый четверг обязательно моются, и в прежние времена верующие совершали ритуал омовения до рассвета, чтобы предстать перед первыми солнечными лучами чистыми. Вместе с грязью по поверьям смываются и дурные мысли, и влияние со стороны недоброжелателей, и весь накопленный негатив, и болезни. Перед ритуальным омовением обязательно молятся, очищая души.

В четверг начинают печь куличи, а также красят яйца, которые освящают в церкви. Однако в 2020 году в условиях карантина освятить продукты можно и дома, и церковь дает на это свое благословение. Приготовление куличей — давняя традиция, и в этом году каждая хозяйка сможет попробовать новые рецепты, чтобы удивить домочадцев.

Не забывают и о приготовлении четверговой соли. Ее прокаливают на сковороде, а затем собирают, чтобы пользоваться ей в течение года. Такая соль по поверьям не только избавляет от болезней, но и становится сильным оберегом от любого зла. Освятить ее также можно будет в домашних условиях.

Интересным обычаем в Чистый четверг был и остается контакт с потусторонними силами. Их вызывают в темных помещениях, например, на чердаке, с церковными свечами. Считается, что такой ритуал вызывает домового, по внешнему облику которого судят о событиях. Если домовой показывался добродушным старичком, то в будущем у семьи не предвидится проблем, а если его вид пугает, то нужно готовиться к неприятностям. В этом случае домового старались задобрить, оставляя ему угощения и подарки: сладости без оберток, кашу на красивом блюдце, выпечку, бусины, лоскутки и даже самодельные корзинки с красивыми одеяльцами.

Традиционно в Чистый четверг после захода Солнца гадали на суженых. Эта традиция не одобряется церковью, поэтому верующим священнослужители не рекомендуют заниматься подобными опытами, заменив их молитвами на обретение семейного счастья и защиты от любых невзгод.

С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открыткахЧитать полностью

Приметы в день праздника

Тем, кто в Чистый четверг ленится, удачи не видать. Согласно примете уборка является важной частью подготовки к Великой Пасхе, и тем, кто уклоняется от соблюдения традиций, можно ждать неприятностей.

Богатства и удачи можно не увидеть весь год, если дать взаймы. Они перейдут к тем, кому вы одолжили вещь, деньги или продукты питания.

По примете тем, кто хочет стать богаче, уборку нужно начинать с дверей и окон, тщательно отмывая их от грязи.

Удача улыбнется тому, кто свою прибыль в Чистый четверг трижды пересчитает.

Наши предки верили, что в день праздника девушка может привлечь в жизнь суженого, если при уборке своего шкафа освободит одну из полок. Поговорка "Свято место пусто не бывает" работает именно так: опустевшую полку в скором времени обязательно займут мужские вещи.

Чистый четверг — время для освобождения от всего дурного, а значит, в этот день нужно оставить любые мысли, связанные с местью, недовольством и обидами. По поверьям тем, кто сможет простить своих обидчиков, высшие силы подарят беззаботный год, полный приятных известий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Праздник, Традиции, Чистый четверг, 16 апреля, Великий четверг, Приметы на 16 апреля, Традиции на 16 апреля, Четверг 16 апреля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
02 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
03 Украина договорилась с МВФ о новой программе финансирования
04 Чистый четверг 2020: как правильно мыться в этот священный день
05 В Кабмине одобрили проект по реализации основ антикоррупционной политики
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация в Чернобыльской зоне: открытого огня не наблюдается, радиационный фон стабильный
Спасатели сообщили о ситуации с тушением огня в Чернобыле
Пандемия COVID-19: Коронавирусом заболели более двух миллионов человек
Коронавирусом заболели более двух миллионов человек
На Донбассе боевики трижды открывали огонь
На Донбассе боевики трижды открывали огонь
Спасибо всем, кто работает в сфере общественного питания: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто работает в сфере общественного питания: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь