Какие завтра праздники: традиции и приметы на 17 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 17 апреля.

Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан

Великая Пятница (Великий Пяток) — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию осуждения на смерть, крестных страданий и смерти Спасителя, снятию с Креста Его тела и погребению Его.

На утрени (которая традиционно служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются "12 Евангелий Святых Страстей Христовых", избранных из всех четырех Евангелистов, повествующих о страданиях Спасителя, начиная с последней беседы Его с учениками на Тайной Вечери и кончая погребением Его в саду Иосифа Аримафейского и приставлением воинской стражи к Его гробу.

Во время чтения Евангелия верующие стоят с зажженными свечами, показывая этим с одной стороны то, что слава и величие не оставили Господа и во время Его страданий, а с другой стороны — горячую любовь к своему Спасителю.

Литургии в Великую Пятницу не бывает, так как в этот день Сам Господь принес Себя в жертву, а совершаются Царские Часы. Вечерня совершается в третьем часу дня, в час смерти Иисуса Христа на Кресте, в воспоминание снятия с Креста тела Христова и погребения Его.

На вечерне, при пении тропаря: "Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое...", священнослужители поднимают Плащаницу (то есть изображение Христа, лежащего во гробе) с Престола, как бы с Голгофы, и выносят ее из алтаря на середину храма в преднесении светильников и при каждении фимиамом.

Плащаница полагается на особо приготовленном столе (гробнице). Затем священнослужители и все молящиеся поклоняются перед Плащаницею и лобызают язвы изображенного на ней Господа — прободенные ребра, руки и ноги Его. Вечером бывает вторая служба с крестным ходом.

Иосиф Песнопевец, Ольховые смотрины

Иосиф песнописец, память которого православная церковь чтит в этот день, родился в 9 веке на Сицилии, позже ушел в Солунский монастырь, где стал строгим аскетом. В течение жизни он неоднократно попадал в тюрьму по приказу императоров Византии, боровшихся с христианством. Иосиф был одарен поэтическим талантом и многие годы посвятил составлению богослужебных песнопений.

Песнопевцем же Иосифа прозвали в народе потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным птицам, которых считали борцами со злом и защитниками от нечисти.

Кроме того, говорили, что только с их прилетом год окончательно поворачивается на лето: "Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль". Существовал такой обычай, связанный с птицами: чтобы спина не болела от полевых работ, нужно было, увидев в первый раз весной журавлей, лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок.

На Иосифа выходили также смотреть, как цветет ольха. Из нее часто делали срубы для колодца, поэтому проводили "ольховые смотрины" — искали подходящее дерево.

Обращали внимание и на приметы: если на ольхе много "сережек" — уродится овес; если ольха распустит лист раньше березы — лето будет мокрое. Весной заготавливали и кору ольхи, которая, благодаря дубильным веществам, способна останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Всемирный день гемофилии

Ежегодно 17 апреля многие страны присоединяются к акции Всемирной федерации гемофилии (World Federation of Hemophilia, WFH) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и отмечают Всемирный день гемофилии (World Hemophilia Day) или Всемирный день борьбы с гемофилией.

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя WFH Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тыс. человек (один из 10 тысяч мужчин). Согласно Регистру министерства здравоохранения по состоянию на апрель 2014 года, в России — более 8 тысяч человек с гемофилией, нуждающихся в лекарственной терапии.

До недавнего времени мало кто из больных детей доживал до зрелого возраста (средняя продолжительность жизни больных гемофилией в России составляет 30 лет). В настоящее время в арсенале российских специалистов появились инновационные методы терапии, позволяющие значительно улучшить качество жизни пациентов и увеличить ее продолжительность.

Международный день кофе

Ежегодно поклонники кофе и профессиональные бариста со всех стран мира отмечают Международный день кофе. Примечательно, что этот праздник не имеет конкретной даты: сегодня вокруг нее ведутся споры, но основными считаются 29 сентября и 17 апреля.

Во многих странах есть свой Национальный день кофе. Что интересно, празднества такого рода проходят не только в государствах, выращивающих и экспортирующих благородный напиток. Праздник не обходят стороной и страны, известные в качестве его наиболее активных потребителей этого напитка. Международный день кофе не проходит без всевозможных "кофейных" фестивалей и разнообразных акций в местных ресторанах и кофейнях.

Итальянцы празднуют День кофе 17 апреля. Там он называется Днем эспрессо. Его организуют сотрудники Национального Института Итальянского Эспрессо – это очень популярная среди итальянцев общественная организация. В этот день в итальянских кафе, барах, ресторанах, кофейнях посетители получают листовки, содержащие информацию о том, что представляют собой "правильные" капучино и эспрессо, ведь известно, что именно Италия является родиной эспрессо.

В Ирландии Национальный день кофе отмечают 19 сентября, 1 октября – в Австрии и Германии, 16 мая – в Швейцарии. Кроме того, в любви к кофе подобным образом признаются 24 мая в Бразилии, 12 сентября в Коста-Рике, а также в Перу (четвертая августовская суббота).