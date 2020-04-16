Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день

Новости Украины:В этот важный день святые отцы советуют строго придерживаться всех традиций и запретов.

Страстная пятница — время печали и траура для всего православного мира. По священному писанию, в пятницу Страстной недели состоялись суд и крестная казнь Христа.

Великая пятница — день траура и воспоминаний о крестном пути от осуждения до распятия Сына Божьего. По Евангелию, в пятницу преданный Иудой Христос предстал перед судом, обвиняемый в безбожие и беззаконии. Понтий Пилат, осознавая бесчестность оговоров, под давлением иудеев приговорил Христа к смертной казни, которая состоялась на горе Голгофа. Но прежде истерзанный, израненный, несший неподъемный крест на плечах Иисус прошел дорогой Виа Долороса до места своей казни.

Традиции Страстной пятницы

Утром церковный хор воздаст хвалу Спасителю, его терпению и безграничной любви. В течение всего дня в храмах будут читаться Евангелия, в которых подробно описаны все события Страстной пятницы. Священнослужители призывают задуматься над непостоянством человеческой натуры: еще не успели завянуть пальмовые ветви, которыми иудеи устилали путь Христу, как те уже требовали его казни.

Страстная пятница — день воспоминаний о нечеловеческих страданиях, но это и момент радости. Пророчество было исполнено: Иисус заплатил за грехи людей, и цену этого самоотверженного подвига мы не забудем никогда. Сын Божий отдал свою жизнь за жестокое человечество.

Вечерняя служба, которая начинается около 15:00, знаменуется выносом Плащаницы. Литургии в такой день отменены в знак особой исключительности этого скорбного дня.

В условиях карантина Церковь не имеет полномочий игнорировать рекомендации Министерства здравоохранения, поэтому верующим следует подчиняться всем установленным правилам. Ситуация трудная, вирус распространяется быстро, врачи работают круглосуточно. Нам всем следует прислушаться к тому, что говорят медики, и воздержаться от посещения церквей. Молится можно и нужно дома, а службы будут проводиться в режиме онлайн. Соберемся с силами и потерпим неудобства ради спасения наших с вами и многих других жизней.

Что разрешено и что запрещено 17 апреля

Пятница Страстной недели — время скорби и поминания для всех верующих. Все мирское и бренное теряет смысл в этот день. В связи с этим верующим необходимо придерживаться установленных правил и запретов.

День воспоминаний о крестных муках нашего Спасителя наполнен тишиной. Нигде не слышно музыки и веселья. Любые развлечения запрещены в этот день. Вместо них лучше сосредоточиться на чтении Евангелия и помощи близким.

Христос, отдавший жизнь за наше спасение, достоин памяти о Его муках. В этот день важно найти время для размышлений и рассуждений о Господе, о собственных грехах, о вечном.

Великая пятница — самый строгий день в православии. Верующим, которым позволяет здоровье, следует полностью отказаться от еды до выноса плащаницы, но и с этого момента допускается лишь сухоядение.

Святые отцы призывают повременить с любой работой, если она мешает погрузиться в размышления. День важно провести в богослужении и молитвах. Домашние дела также следует отложить. Допускается лишь выпечка куличей.

Переживания этого дня у многих верующих вызывают слезы сострадания, поэтому их молитвы наполнены большой благодарностью за муки Христовы и любовью за Его спасение.

Воскресший Христос как и прежде укрывает нас, направляет, очищает, а если необходимо, карает во благо. Страстная пятница служит напоминанием всем нам о том, что ценой чудовищных страданий и распятия Христа нам даровано спасение души. Углубившись в воспоминания того рокового дня, можно по-новому взглянуть на свою грешную жизнь и изменить ее к лучшему.