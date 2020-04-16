В Украине с начала эпидсезона гриппом и ОРВИ переболели 13% украинцев

Новости Украины:С начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом, умер 71 человек.

С 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75 тыс. 403 человека, а в целом с 30 сентября 2019 года (начало эпидемического сезона) этими заболеваниями переболели 13% населения Украины.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

"С 6 по 12 апреля ОРВИ и гриппом заболели 75403 человека. Из этого количества 39% - дети. Интенсивный показатель заболеваемости составил более 197 на 100 тысяч населения, что на 58,6% меньше эпидемического порога по Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю не поступало сообщений о летальных случаях в результате гриппа. В то же время, с начала эпидемического сезона (30 сентября 2019 года) от осложнений, вызванных гриппом, умер 71 человек. Ни один из умерших не был вакцинирован против гриппа.

Всего, с 30 сентября 2019 года до 12 апреля текущего года гриппом и ОРВИ переболели 13% населения Украины. Интенсивный показатель заболеваемости - на уровне аналогичного периода прошлого сезона.

Также указывается, что с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 тыс. 27 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 16 апреля зафиксирован 4161 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровело.