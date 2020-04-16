Нардепы "ЕС" восстановили флаг Украины над памятным знаком Сергею Нигояну

Новости Украины:Депутаты "ЕС" обновили государственный флаг над памятным знаком Нигояну в центре Киева.

Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обновили украинский флаг над памятным знаком Сергею Нигояну, убитому на улице Грушевского 22 января 2014 года. Прошлой ночью флаг с мемориального знака исчез.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"... Мы должны помнить каждого, кто стал Героем Небесной Сотни. Потому что именно их жертва дала нам шанс на наше государство", – цитирует пресс-служба народного депутата от "Европейской Солидарности" Софию Федыну.

Пятый Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, сказал: "Мы будем защищать Украину так, как защищают наше государство бойцы на фронте, так, как защищают наших людей медики".

По словам нардепа Владимира Вятровича, "мы сейчас видим, что снова оказываемся в ситуации, когда государство фактически устраняется от процессов сохранения памяти о Майдане. Мы должны быть к этому готовыми. Мы должны брать на себя ответственность за то, чтобы хранить эту память".

Активисты Майдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский открыли печальный список Небесной Сотни - они погибли от огнестрельных ранений во время столкновений в центре столицы 22 января 2014 года.