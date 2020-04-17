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Советник Авакова о Пасхе: МВД принимает беспрецедентные меры

Советник Авакова о Пасхе: МВД принимает беспрецедентные меры
00:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В МВД пообещали не допустить скопления людей возле храмов на Пасху.

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время богослужений на Пасху.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook.

Советник министра отметил, что в самих храмах могут присутствовать только те, кто обеспечивает службу - максимум 10 человек. Прихожане смогут посетить храм после службы - максимум по два человека.

"МВД принимает беспрецедентные меры для защиты здоровья наших граждан. За последние две недели мы вместе с главой Нацполиции провели три заседания Всеукраинского совета церквей. Кроме того, мы в постоянном контакте со священниками разных конфессий и достигли договоренностей, как проводить Пасхальные службы во время карантина. Во время богослужений в церкви могут присутствовать максимум 10 человек, и это не прихожане. Это только те люди, которые обеспечивают службу и помогают ее проводить, а также те, кто обеспечивает трансляцию онлайн. И конечно, все они должны быть в масках. Сама паства сможет заходить в храм после службы, если это малый приход - по одному человеку, если большой - по два человека", - сказал Тандит.

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Советник министра также отметил, что правоохранители не допустят скопления людей возле храмов.

"Полиция в рамках договоренностей и во исполнение постановления Кабинета министров о недопущении распространения на территории Украины COVID-19 в случае скопления людей возле храмов будет действовать в несколько этапов. Первый этап - это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Мы не дадим провокаторам организовывать массовые мероприятия возле приходов", - отметил Тандит.

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МВД, Карантин, Пасха, Covid-19.
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