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Геращенко: Шайтанов готовил покушение на Авакова

Геращенко: Шайтанов готовил покушение на Авакова
00:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Геращенко говорит, что задержанный генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.

Как сообщает НВ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я сегодня утром разговаривал с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сказал заместитель главы МВД.

Также Геращенко заявил, что ему известно о контактах Шайтанова с сотрудниками ФСБ. "Выезжал (Шайтанов - ред.) для этого в зарубежные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками", - сказал он, добавив, что после этого Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

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Контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

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Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.

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СБУ, МВД, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Валерий Шайтанов.
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