Геращенко: Шайтанов готовил покушение на Авакова

Новости Украины:Геращенко говорит, что задержанный генерал Шайтанов планировал покушение на Авакова.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что задержанный по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов готовил покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова.

Как сообщает НВ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я сегодня утром разговаривал с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел", - сказал заместитель главы МВД.

Также Геращенко заявил, что ему известно о контактах Шайтанова с сотрудниками ФСБ. "Выезжал (Шайтанов - ред.) для этого в зарубежные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами - они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками", - сказал он, добавив, что после этого Шайтанов "был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду".

Контрразведчики СБУ задержали Шайтанова 14 апреля.

Как свидетельствуют материалы дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра спецопераций "А" СБУ, находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" у полковника ФСБ РФ Егорова.

Следствие располагает доказательствами, что по заданию спецслужб РФ Шайтанов планировал совершение терактов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тыс. долл. и паспорт гражданина РФ. Исполнителем Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений.

Кроме того, установлено, что Шайтанов собирал и передавал ФСБ информацию о секретных операциях в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудниках; международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере нацбезопасности и обороны; сотрудниках СБУ и разведчиках; а также вербовал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ.

Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева применил к Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей до 14 июня.