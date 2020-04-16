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Глава ГБР о заявлении Авакова по делу Черновол: Это непонятный ход министра МВД

Глава ГБР о заявлении Авакова по делу Черновол: Это непонятный ход министра МВД
06:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГБР

Новости Украины:Глава ГБР прокомментировал заявление Авакова о деле Чорновол.

У Госбюро расследований нет морального права ссориться с МВД и Национальной полицией, ведь это скажется на работе ведомства.

Об этом и.о. директора ГБР Александр Соколов сообщил в интервью УП.

"Это непонятный ход министра МВД, это больше какой-то политический жест, чем правоохранительный. Поскольку комментировать деятельность другого правоохранительного органа в среде правоохранителей это моветон", - заметил Соколов.

По его словам, в ГБР препятствования работе не ощущают.

"Препятствования или угроз мы не чувствуем. Была одна открытая позиция. На самом деле, мы благодарны, что человек высказался, все понятно. Мы работаем дальше. Это не влияет. Наоборот, МВД, Нацполиция помогали нам с оружием, частично выделяли сотрудников для помощи следователям Майдана. И на самом деле, на данном этапе у нас нет морального права с ними ссориться. Потому что прежде всего из-за этого пострадает работа", - уточнил Соколов.

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Он отметил, что в ГБР мнению министра внутренних дел Арсена Авакова о деле Чорновол услышали.

"Я не настолько в такой амбициозной позиции по поводу тех высказываний. Есть руководитель, достаточно опытный и влиятельный. Это его мысль, она нами услышана. Однако она никоим образом не будет влиять на нас, если у нас будут какие-то материалы", - подчеркнул Соколов.

Как сообщалось, народный депутат VIII созыва Татьяна Чорновол 10 апреля сообщила в соцсети, что в ее доме проводится обыск. Она также опубликовала скриншот постановления об обыске, где речь идет о событиях февраля 2014 года.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называет проведенные следователями Государственного бюро расследований (ГБР) в пятницу утром обыски дома у народного депутата VIII созыва (2014-2019) Татьяны Черновол, а также выдвижение ей подозрений в убийстве неадекватными и постыдными, и в связи с этим предлагает первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову покинуть государственную службу.

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Впоследствии ГБР проинформировало, что Чорновол сообщили о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса Партии регионов в 2014 году.

14 апреля в Печерском райсуде столицы началось судебное заседание по избранию Чорновол меры пресечения. Прокуратура просит применить в отношении ее круглосуточный домашний арест.

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МВД, Арсен Аваков, ГБР, Татьяна Черновол, Александр Соколов.
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