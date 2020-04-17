Венедиктова о возможности вручения подозрения Порошенко: Дела движутся

Новости Украины:Венедиктова не исключила вручения подозрения Порошенко в ближайшее время.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко в ближайшее время могут вручить подозрение.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в эфире телеканала ZIK.

Комментируя информацию, что ранее возглавляемое Венедиктовой ГБР направило на подпись в Офис генпрокурора подозрение Порошенко по двум эпизодам – назначение Семочко заместителем председателя СВР и назначения в ВСП, генпрокурор ответила: "Возвращаясь к вашему вопросу, когда еще тогда у нас эта публичная дискуссия велась, это были два отдельные дела, не объединенные, затем эти дела были объединены и переданы в НАБУ, САП, потом Назар Иванович вернул их в ГБР. И я вам хочу сказать, что они двигаются, просто сейчас пока идет хайп по другим делам, никто как-то не увидел, что по этим делам идут определенные процессуальные действия".

При этом Венедиктова отметила, что ей трудно назвать какие-то определенные даты, но, она думает, что это будет в ближайшее время, возможно, сделано.