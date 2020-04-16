Авакову назначили нового советника

Новости Украины:Советником министра внутренних дел Арсена Авакова назначен Владислав Бухарев.

Уволенного президентом Владимиром Зеленским первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева назначили советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев", - говорится в сообщении.

Владислав Бухарев - народный депутат Украины 8 созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.

В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).

В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).