Авакову назначили нового советника

Уволенного президентом Владимиром Зеленским первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева назначили советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
"Советником министра внутренних дел назначен Владислав Бухарев", - говорится в сообщении.
Владислав Бухарев - народный депутат Украины 8 созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.
В 2019 году возглавлял Службу внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября). В этом же году стал первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября).
В 2014 году также занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (март-июль).